Крымский политолог: Киев готовил для нас "кровавую баню"

Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год

Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год

Украинский генерал заявил, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", и рассказал, почему этого не произошло. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik поделился своим взглядом на те события.

Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины, заявил, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови". Об этом он рассказал во время допроса по делу о госизмене экс-главы Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, сообщает "Укринформ".

Военачальник считает, что исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов правильно отреагировал на ситуацию на полуострове.

"Я вам двести процентов даю гарантий, что, если бы прозвучал первый выстрел, был бы Крым утоплен в крови", – заявил Коваль.

Ранее бывший народный депутат Андрей Сенченко рассказал, что у Турчинова "был соблазн" пожертвовать выборами и ввести военное положение из-за ситуации на полуострове. В этом случае Турчинов, вероятно, до сих пор руководил бы государством. Сенченко рассказал, что врио главы государства приказал военным в Керчи открывать огонь, однако они отказались выполнять указание.

Слова украинского генерала в эфире радио Sputnik прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла.

"Генерал Коваль сказал абсолютную правду: Крым не просто мог "утонуть в крови", он должен был "утонуть в крови". События, которые происходили на Украине во время государственного переворота (2014 года), показывали, что перед нами вовсе не "милая оранжевая революция", а кровавый переворот со всеми традиционными для него образцами. При этом не было никакой импровизации, не было никакой стихии народного выступления. Это все было достаточно холодно, расчетливо. И отсюда они (организаторы госпереворота) прекрасно понимали, что половина страны не только не поддержит их, но и категорически против того, что происходит в Киеве. Поэтому после государственного переворота задачей номер один, стоявшей перед этими людьми, было подавить любое сопротивление", – сказал Владимир Джаралла.

По его словам, Киев тогда видел перед собой единственный способ сделать это.

"Подавить его (сопротивление) после того, что происходило, как считал Киев, можно было только одним путем – продемонстрировать "кровавую баню", которая должна была испугать всех. И образцом для этого был выбран Крым, так как было понятно, что в Крыму вообще никаких надежд на то, что они (крымчане) примут новую киевскую власть, не было. Поэтому для нас и готовили подобный сценарий. Мы тогда в ужасе поняли, что мы не готовы к этому, и никакой защиты у нас нет. Мы увидели перед собой смертный приговор, нам он был вынесен, он был перед нами, и никакого спасения не было. Так что "кровавая баня" не просто могла быть, она готовилась для нас теми, кто сейчас находится у власти (на Украине)", – рассказал Владимир Джаралла.

И только благодаря России, по словам политолога, полуострову удалось избежать печальной участи.

"Спасло нас чудо. Признаться, никто не верил в то, что Россия нас защитит. И поэтому, когда 27 февраля появились российские флаги на зданиях, чувства описать было невозможно. И это ощущение у нас всех сохраняется до сих пор. Война ушла. И все это благодаря России… В целом же события 2014 года – это то, что навсегда нас разделило с этой страной (с Украиной). Мы ей сочувствуем, эмоционально мы со многими людьми там связаны, у многих из нас там родственные связи, но это чужая для нас страна, родина для нас – Россия", – заключил политолог.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали этот шаг. Киев считает Крым "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно подчеркивала, что его жители сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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