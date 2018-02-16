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Крымский политолог: Киев готовил для нас "кровавую баню"

12:4616.02.2018
(обновлено: 12:47 16.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 годЖители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Украинский генерал заявил, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", и рассказал, почему этого не произошло. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik поделился своим взглядом на те события.

Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины, заявил, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови". Об этом он рассказал во время допроса по делу о госизмене экс-главы Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, сообщает "Укринформ"

Военачальник считает, что исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов правильно отреагировал на ситуацию на полуострове.

Село Партизанское в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Я вам двести процентов даю гарантий, что, если бы прозвучал первый выстрел, был бы Крым утоплен в крови", – заявил Коваль.

Ранее бывший народный депутат Андрей Сенченко рассказал, что у Турчинова "был соблазн" пожертвовать выборами и ввести военное положение из-за ситуации на полуострове. В этом случае Турчинов, вероятно, до сих пор руководил бы государством. Сенченко рассказал, что врио главы государства приказал военным в Керчи открывать огонь, однако они отказались выполнять указание.

Слова украинского генерала в эфире радио Sputnik прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла.

"Генерал Коваль сказал абсолютную правду: Крым не просто мог "утонуть в крови", он должен был "утонуть в крови". События, которые происходили на Украине во время государственного переворота (2014 года), показывали, что перед нами вовсе не "милая оранжевая революция", а кровавый переворот со всеми традиционными для него образцами. При этом не было никакой импровизации, не было никакой стихии народного выступления. Это все было достаточно холодно, расчетливо. И отсюда они (организаторы госпереворота) прекрасно понимали, что половина страны не только не поддержит их, но и категорически против того, что происходит в Киеве. Поэтому после государственного переворота задачей номер один, стоявшей перед этими людьми, было подавить любое сопротивление", – сказал Владимир Джаралла.

По его словам, Киев тогда видел перед собой единственный способ сделать это.

"Подавить его (сопротивление) после того, что происходило, как считал Киев, можно было только одним путем – продемонстрировать "кровавую баню", которая должна была испугать всех. И образцом для этого был выбран Крым, так как было понятно, что в Крыму вообще никаких надежд на то, что они (крымчане) примут новую киевскую власть, не было. Поэтому для нас и готовили подобный сценарий. Мы тогда в ужасе поняли, что мы не готовы к этому, и никакой защиты у нас нет. Мы увидели перед собой смертный приговор, нам он был вынесен, он был перед нами, и никакого спасения не было. Так что "кровавая баня" не просто могла быть, она готовилась для нас теми, кто сейчас находится у власти (на Украине)", – рассказал Владимир Джаралла.

И только благодаря России, по словам политолога, полуострову удалось избежать печальной участи.

"Спасло нас чудо. Признаться, никто не верил в то, что Россия нас защитит. И поэтому, когда 27 февраля появились российские флаги на зданиях, чувства описать было невозможно. И это ощущение у нас всех сохраняется до сих пор. Война ушла. И все это благодаря России… В целом же события 2014 года – это то, что навсегда нас разделило с этой страной (с Украиной). Мы ей сочувствуем, эмоционально мы со многими людьми там связаны, у многих из нас там родственные связи, но это чужая для нас страна, родина для нас – Россия", – заключил политолог.

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали этот шаг. Киев считает Крым "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно подчеркивала, что его жители сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Константин Попов
Если бы да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород.
14:32
16.02.2018
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