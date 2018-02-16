Политолог: занятие Африна вызывает серьезное недовольство американцев

Сирийская армия в ближайшие дни войдет в Африн на севере страны, сообщил источник. О значении предстоящего события в эфире радио Sputnik рассказал политолог Максим Жаров.

Правительственные войска Сирии займут пограничный с Турцией кантон Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.

"Договоренность достигнута о распространении сирийских войск в ближайшие дни на сирийско-турецкой границе в Африне на севере (провинции) Алеппо. Договоренность достигнута между сирийским правительством и курдами", – рассказал собеседник агентства.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности страны от интервенции турецкой армии и союзных ей формирований.

Представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что Вашингтон, поддерживающий курдские формирования, не в курсе возможного ввода сирийской армии в Африн. В Пентагоне, в свою очередь, воздержались от комментариев.

США оказывают военную помощь курдам в борьбе с группировкой "Исламское государство"*, однако Турция считает эти курдские отряды террористическими.

Турецкий генштаб 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Анкары, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил значимость ожидаемого занятия Африна правительственной сирийской армией.

"Это очень важное событие, оно свидетельствует об укреплении позиций правительства Башара Асада. Все последние события в Сирии связаны с неформальным переделом зон влияния, и то, что происходит, вызывает серьезное недовольство американцев. Что касается сотрудничества курдов с Дамаском, то, мне кажется, курдские отряды устали ждать от американцев какой-то практической помощи. Там очень сложный клубок противоречий. И выход курдов на договоренность с Дамаском в определенной степени эти противоречия снимает. Однако их притязания на большую самостоятельность не отходят – это все должно решаться в ходе конституционного процесса, начало которого было положено в Сочи. Давайте дождемся того момента, когда это все будет практически реализовано", – сказал Максим Жаров.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.