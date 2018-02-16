Мнение: с новым вооружением РФ начинает качественно доминировать над США

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо

Российские крылатые ракеты обеспокоили американских военных, заявили в командовании ВС США. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за этим заявлением.

США обеспокоены новыми крылатыми ракетами, которые разработаны в России, заявила глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон в ходе слушаний в сенате. Текст выступления доступен на сайте комитета по вооруженным силам.

"Имея в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады, Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства наших стран", – говорится в тексте.

Робинсон отметила, что российские военные проводят военные учения, в ходе которых "отрабатывают конфликт с американскими войсками". Она также указала на то, что Россия продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки. По словам генерала, модернизированный флот способен угрожать Соединенным Штатам долгие годы.

"Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее", – заявила Робинсон, отметив, что такие системы несут для Северной Америки "растущую угрозу".

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа собирается направить на программу сдерживания России в Европе более 6,3 млрд долларов. Это предполагает проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год. В американском военном бюджете на 2018 год на эти цели предписывается потратить 4,6 млрд долларов.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны заявления американских военных.

"Главное – это проблема принятия военного бюджета. То есть, поднимая шум по поводу наших вооружений, они ставят и конгресс, и сенат перед проблемой увеличения расходов на вооружения, иначе, дескать, Россия их обгонит. Это попытка повторить вариант "Звездных войн" (экс-президента США Рональда) Рейгана – втянуть нас в гонку вооружений. Но, как заявил (президент РФ) Владимир Путин, мы будем делать ставку не на количество, а на качество. Появление этих новых вооружений и их успешное испытание говорит о том, что мы начинаем доминировать качественно. Так что, с одной стороны, эти заявления – это спекуляция по поводу увеличения бюджета, но с другой – они действительно начинают побаиваться наших новых вооружений", – считает Илдус Ярулин.