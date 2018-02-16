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Мнение: Польша перестанет быть желанным рынком труда для украинцев

09:1316.02.2018
(обновлено: 10:39 16.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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От украинцев, которые въезжают в Польшу, на границе требуют осуждать Бандеру, сообщают СМИ. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация.

Польские пограничники начали спрашивать у украинцев, планирующих получить право на проживание в Польше, про их отношение к Степану Бандере и "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*). Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на телеканал Superstacja.

Участники марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В статье утверждается, что для прохождения польской границы украинцам на собеседовании необходимо четко высказать свое осуждение деятельности Бандеры и ОУН*. Если заявитель отказывается отвечать на вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в Польшу.

Так, сообщается, что один заявитель получил отказ, несмотря на наличие у его отца и деда польского гражданства. На собеседовании он заявил, что "никогда не вникал" в историю ОУН* и не знает, кто виноват в Волынской резне.

В администрации Мазовецкого воеводства по этому поводу выразили мнение, что таким образом мужчина пытался избежать осуждения организации, которую Варшава считает преступной. В то же время для проживания в стране необходимо иметь "национальное самосознание", которое несовместимо с идеологией украинских националистов, отметил чиновник.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Польша была страной, которая наиболее активно поддерживала и первый, и второй украинский Майдан. То, что сейчас отношения между Украиной и Польшей вошли в глубокий кризис, очень показательно. Польские политические элиты, конечно, не рассчитывали на то, что в результате "евромайдана" на Украине к власти придут люди с крайними националистическими взглядами. Несмотря на то, что официально ни Порошенко, ни украинские министры не представляют интересы радикальных националистов, тем не менее, по факту украинское государство проводит политику, созвучную идеям радикалов… Этот конфликт, который еще несколько лет назад казался абсолютно невозможным, демонстрирует тот факт, что не нужно таким образом, как это делали польские политики, открыто и бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела другого государства", – отметил Владимир Шаповалов. 

По его мнению, ситуация скажется на трудовой миграции с Украины в Польшу.

"Это естественная реакция польских властей на разгул радикального национализма на Украине и она приведет к дальнейшему ухудшению отношений. Сейчас для украинских граждан, которые в условиях тяжелейшего экономического кризиса на Украине ищут возможность заработать в соседней еще недавно дружественной стране, созданы достаточно сложные дискриминационные условия. Ведь дело не в том, что их опрашивают об их взглядах на границе. Польское общество будет относиться к украинским гражданам все хуже и хуже. Поэтому, по всей вероятности, количество украинских граждан, которые едут в Польшу на заработки, существенно сократится", – предположил Владимир Шаповалов. 

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей. 10 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В Польше ранее был принят закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. При этом в Варшаве подчеркнули, что документ призван не допустить искажения истории.

*Экстремистская организация, запрещенная в России 

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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Гриненко
Попали хлопчики!)))),,"осудив" Бендеру,на польской границе, как на "родину" назад возвращаться?)),, не на сайт же "Миротворец!,,,,и получается прости, прощай "родина"!))))
09:34
16.02.2018
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