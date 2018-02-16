Политолог: у Киева нет и никогда не было повода объявлять войну России

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов объяснил, почему Украина не может воевать с Россией и почему она не пыталась вернуть Крым. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik выразил сомнения в искренности этих объяснений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.

"У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию <…>, мы не можем объявить войну агрессору, потому что Российская Федерация – ядерное государство", – сказал он, выступая на процессе по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева.

Так Турчинов ответил на вопрос защиты Януковича о том, почему новые киевские власти не объявили войну России после ее воссоединения с Крымом. Турчинов, который весной 2014 года был исполняющим обязанности главы государства, выступил как свидетель обвинения.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik усомнился в искренности этого объяснения. По его мнению, киевские власти пытаются отвлечь внимание от того факта, что у них нет и не было поводов объявлять войну России – войну новые власти Украины с самого начала вели против собственного народа.

"В заявлении Александра Турчинова гораздо больше пропаганды, чем раскрытия реальных мотивов поведения киевских властей. И оно отражает стремление тех групп, которые контролируют ресурсы государственной власти на Украине, эту власть сохранить. Война против России ведется, но при помощи пропагандистских залпов… Россия в пропагандистском плане выступает для них в качестве "агрессора", это помогает им легитимировать ту власть, которую они получили после событий 2014 года", – полагает Сергей Козлов.

Также Турчинов в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Киев не стал проводить в Крыму "антитеррористическую операцию" в феврале-марте 2014 года, так как 90% сотрудников СБУ "предали" Украину.

"СБУ не выходила с предложением проведения АТО. Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в Военной прокуратуре, 90% предали. При такой тотальной измене было некому из СБУ проводить в Крыму АТО ", – сказал Турчинов.

Сергей Козлов считает, что данное заявление – это не реальное описание ситуации, а попытка задним числом объяснить "чистки", проведенные в госструктурах Украины после переворота 2014 года.

"После событий весны 2014 года произошла мощная чистка в рядах СБУ, и очень многих сотрудников отправили в отставку. На их место пришли молодые, гораздо менее профессиональные, но зато "идеологически преданные" и "подкованные" сотрудники. Сейчас СБУ – это мощный контролирующий репрессивный орган, который осуществляет силовой контроль над всеми проявлениями оппозиционной деятельности на Украине. По сути дела, любая оппозиционная деятельность по отношению к властям может трактоваться СБУ как связанная с сепаратизмом и государственной изменой", – сказал Сергей Козлов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.