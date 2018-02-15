Эксперт о создании "военного Шенгена": американцы получили что хотели

Страны НАТО договорились создать "военный Шенген". Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин.

Министры обороны стран – членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.

Накануне министры обороны стран альянса согласовали это предложение на встрече в Брюсселе. Главы оборонных ведомств одобрили учреждение командного штаба по переброске сил в Европе.

Первым эту идею выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявил, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".

По словам Ходжеса, сейчас получение разрешений для перемещения войск и вооружений представляет собой "удивительно сложный процесс в ряде стран". К примеру, переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

Затем это предложение поддержали ряд стран, в том числе Литва, Эстония и Нидерланды.

При этом наблюдатели указывают на ряд инфраструктурных проблем для передислоцирования войск: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны на вес тяжелой военной техники, туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин высказал мнение, что решение было принято под давлением США.

"Американцы давно говорили, мол, границы не допускают свободного перемещения вооруженных сил, военной техники и персонала и продвигали идею, чтобы подобный Шенгену договор, разрешающий свободное перемещение в рамках ЕС, распространялся и на военных. Очевидно, им удалось этого добиться. Они объясняют своим сателлитам: дескать, ваша защищенность от "ужасной России" будет гораздо большей, если американские Вооруженные силы будут иметь возможность гораздо быстрее передвигаться по всей территории Евросоюза без каких-либо разрешений. Думаю, это главное, чего хотели достигнуть американцы. И, судя по всему, они это получают", – сказал Владимир Фитин.

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