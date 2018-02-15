Министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

В России – высокая степень готовности к проведению Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года. Об этом в эфире радио Sputnik заявил министр спорта Павел Колобков, который принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В Сочи 15-16 февраля проходит Российский инвестиционный форум – основная площадка для продвижения инвестиционных возможностей регионов и презентации экономического потенциала России в целом. Одна из тем, которую обсуждают на полях форума – подготовка к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в стране этим летом. И как рассказал министр спорта России Павел Колобков в выездной студии радио Sputnik в Сочи, все объекты будут готовы в срок:

"Уже сейчас понятно – все в высочайшей степени строительной готовности. Сейчас объекты сдаются, приводятся в соответствие с требованиями ФИФА. Никаких сомнений: все будет готово в срок. Конечно, проект очень сложный. Одной проектной документации на каждый стадион – вагон. Это огромная машина. Если вы приедете, то вы удивитесь – на ровном месте, где никогда ничего не было, вырастают огромные спортивные объекты со сложнейшей инфраструктурой. Все команды уже выбрали свои базы, приезжают и вносят дополнительные коррективы. Сомнений, что мы проведем Чемпионат на очень высоком уровне, никаких нет".

Павел Колобков о ЧМ-2018: никаких сомнений – все будет готово в срок Your browser does not support HTML5 audio