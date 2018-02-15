Эксперт о конвертах с порошком в Москве: у России много недоброжелателей

Несколько посольств в Москве получили конверты с белым порошком, который, как позже выяснилось, не представлял опасности. Что может стоять за этой рассылкой, в эфире радио Sputnik предположила эксперт по безопасности Виктория Легранова.

Сразу несколько посольств в Москве получили конверты с белым порошком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

Полиция изъяла содержимое конвертов для исследования. Выяснилось, что опасности оно не представляет. В какие посольства доставлены подозрительные посылки, не уточняется. Полиция начала проверку.

По данным источников РИА Новости в экстренных службах, в числе получателей похожих конвертов стали дипмиссии Болгарии, Нидерландов и Канады. По информации МИД Чехии, представительство этой страны в России также получило конверт с подозрительным порошком.

За последние дни конверты с белым порошком получили несколько политиков и госучреждений по всему миру.

Во вторник подобные отправления доставили в Вестминстерский дворец, где заседает парламент Великобритании, а также в офис бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. По данным СМИ, в упаковке находилась детская присыпка.

Ранее аналогичные послания получили основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и сын президента США Дональд Трамп-младший. СМИ сообщили, что жена сына президента Ванесса Трамп была госпитализирована после вскрытия "конверта с белым порошком". В больницу она была доставлена в качестве меры предосторожности. Содержимое конверта не представляло опасности, заявил позднее РИА Новости представитель нью-йоркской полиции.

Специалист по вопросам международной безопасности Виктория Легранова в эфире радио Sputnik отметила, что пока сложно судить о целях тех, кто рассылал конверты с порошком в посольства в Москве.

"Есть достаточно много структур, в том числе террористических, целью которых является нагнетание обстановки, увеличение конфликтного потенциала. Отправка в посольства в Москве этих конвертов может преследовать разные цели: от внесения разлада в отношения России с этими государствами до проверки систем безопасности в посольствах… Хотя нельзя исключать, что речь идет о действиях неких подражателей, которые имитировали те действия, которые произошли ранее в Британии и США и о которых широко сообщалось в СМИ", – считает Виктория Легранова.

В любом случае, по ее словам, к подобным событиям следует относиться серьезно.

"То, что есть методы ведения информационной войны, информационных спецопераций через распространение фейковой информации и нагнетание напряжения – это несомненный факт. То, что есть достаточно много недоброжелателей у России, которые могут этим заниматься – это тоже несомненно. Поэтому все такие случаи необходимо тщательно расследовать", – отметила Виктория Легранова.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!