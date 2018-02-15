Эксперт: использование США только высокоточного оружия – "мем" для СМИ

Армия США ускорила подготовку к войне – объем заказа на снаряды вырос в разы, пишут СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский, заявляя о применении в конфликтах высокоточного оружия, США активно используют обычные снаряды.

Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, сообщает портал Task and Purpose.

Объем заказа вырос на 825% в сравнении с предыдущими заявками. В список вошли реактивные снаряды Excalibur, предназначенные для применения в ближнем бою. Отмечается, что такое количество боеприпасов необходимо солдатам для отработки навыков ведения обычных наземных операций.

"Мы готовимся к бою в конфликтах, требующих особой решительности", – приводит портал слова директора армии по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена.

Военные подчеркнули, что вооруженные силы не испытывают недостатка в снарядах, а восстанавливают и обновляют арсенал вооружений.

В эфире радио Sputnik член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что, несмотря на заявления о применении высокоточного оружия в конфликтах на Ближнем Востоке, Вооруженные силы США, судя по заказу, активно используют обычные снаряды и вооружение.

"Американцы все время транслируют мемы для СМИ – якобы они используют исключительно высокоточные боеприпасы в различных конфликтах. Но на практике в Ираке и в Афганистане они очень широко используют обычную ствольную артиллерию, обычные снаряды – не высокоточные. Мы видим по этой закупке, что масштаб использования обычной артиллерии весьма велик. Думаю, это связано с тем, что запасы ранее выпущенных боеприпасов для артиллерии сухопутных войск, морской пехоты начинают истощаться, и американцы вынуждены закупать, чтобы продолжать использовать обычную ствольную артиллерию в тех операциях, в которых участвуют Вооруженные силы США. Они закупают, я знаю, не только обычные артиллеристские боеприпасы, но также и обычные авиабомбы – не высокоточные. Известно, во что превратился Мосул после его "штурма". Целый год они город бомбили, разрушали! Там фактически все развалено до фундамента и глиняной крошки. Авиация коалиции в Мосуле в основном применяла не высокоточные боеприпасы", – сказал Виктор Мураховский.

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