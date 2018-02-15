Политолог о заявлении в ЕС по поводу санкций: Брюссель выжидает

Брюссель пока не планирует вводить новые санкции в отношении России, заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik предположил, как будет развиваться ситуация вокруг антироссийских санкций в дальнейшем.

Брюссель ранее уже ввел против России санкции, связанные с ситуацией на Украине, других санкций в отношении Москвы на повестке дня нет, заявил накануне посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

"Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции – и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций", – сказал Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

Эдерер подчеркнул, что "США проводят собственную политику", и Вашингтон выработал новый инструмент давления на РФ – закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – "хотя сейчас слишком рано делать выводы о том, как он будет применяться".

"Я могу только сказать, что Евросоюз – это суверенное объединение, и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения", – заявил высокопоставленный дипломат.

"Что касается санкций, связанных с Минскими соглашениями, то Вашингтон и Брюссель координируют свои действия. Буквально несколько недель назад американская сторона ввела ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, ранее уже попавших в европейские "санкционные списки"", – добавил посол ЕС.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Брюсселе заняли выжидательную позицию.

"Полагаю, что Брюссель выжидает. Говорить о самостоятельности Брюсселя в настоящий момент достаточно спорно. Мне кажется, они смотрят, как развиваются события. Сейчас ближневосточная ситуация достаточно сильно влияет на положение дел, плюс меняющаяся политическая конфигурация в Европе. Поэтому в Брюсселе ждут. Но, думаю, если США надавят, то там примут то решение, которое необходимо именно Штатам. Возможно, расширять санкции будут под другими лозунгами. Но то, что санкции будут усиливаться, их количество будет увеличиваться – это бесспорно", – сказал Сергей Журавский.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

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