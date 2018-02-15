Эксперт: открытой войны Израиля и Сирии в ближайшее время не будет

В Дамаске сообщили, что ПВО Сирии открыли огонь по израильскому самолету-разведчику. Ситуацию на границе двух стран в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Владимир Сотников.

ПВО Сирии открыли огонь по израильскому самолету-разведчику, заставив его покинуть воздушное пространство страны, передает сирийское государственное агентство SANA. Сообщается, что самолет заметили в небе над городом Эль-Кунейтра.

В субботу израильские военные сообщил о перехвате над Голанскими высотами иранского беспилотника, который вторгся со стороны Сирии. Затем Израиль атаковал базу БПЛА в районе Пальмиры. Сирийские ПВО открыли ответный огонь, сбив истребитель F-16.

В тот же день израильская армия совершила еще один налет и сообщила об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных объектов, в том числе батарей ПВО. В Израиле назвали это крупнейшей операцией против ПВО Сирии с 1982 года. Сирийские власти обвинили Израиль в агрессии.

Насколько далеко Израиль готов зайти в атаках на сирийскую территорию? На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответил директор центра "Россия-Восток-Запад" Владимир Сотников.

"Этот вопрос сейчас часто задают. Иными словами, не будет ли нового военного конфликта – еще одного конфликта в регионе, на этот раз между Сирией и Израилем? Я не думаю, что Израилю выгодно в нынешней ситуации осуществлять вторжение на территорию Сирии или развязывать полноценный военный конфликт. Я не совсем согласен с теми экспертами, которые считают, что сейчас в Сирии открывается еще один фронт. Израилю невыгодно развязывать этот конфликт, потому что он в нем увязнет. Ничего это Израилю не принесет. Поэтому, если говорить о прогнозах, то, скорее всего, дело ограничится вторжениями в сирийское воздушное пространство израильских самолетов. Не исключено, что будут новые удары по тем или иным объектам на территории Сирии. Но открытой войны Израиля и Сирии в ближайшее время не будет", – считает Владимир Сотников.

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