РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: рассказы Украины про "руку Кремля" не найдут понимания у ее соседей

10:3515.02.2018
(обновлено: 11:57 15.02.2018)
0990
© Фото : ВодникГород УжгородГород Ужгород
© Фото : Водник
На Украине обвинили в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде "пророссийских" европейцев. Это обвинение в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Никита Данюк.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Не любо – не слушай, а врать не мешай: политинформация от Порошенко
Офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде пытались поджечь двое граждан Евросоюза, говорится в заявлении губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.

Инцидент произошел 4 февраля, неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью в здание Закарпатского союза венгров.

"Преступники – иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии", – сказал Москаль, отметив, что украинским властям известны их имена и место проживания.

"Они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", – добавил Москаль.

По утверждению губернатора, ранее подозреваемые воевали в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москаль сообщил, что мужчинам заочно предъявят обвинение и объявят их в международный розыск.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Геннадий Москаль
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
"Напряженность возрастает". Политик об обвинениях Закарпатья в сепаратизме
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, посчитали, что закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также пришли к выводу, что документ противоречит конституции и международным обязательствам Киева.

Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за принятого закона.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов   РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik предположил, почему на Украине в провокации усмотрели "руку Кремля".

"Властям Украины просто выгодно списывать подобного рода провокации на так называемую "руку Кремля" и "коварный замысел Москвы". Хотя, как мы видим, отношения Украины с ближайшими соседями в лице Венгрии, Польши и Румынии за последние полтора года сильно ухудшились. Неумелые шаги украинского правительства вызывают резко негативную реакцию со стороны тех стран, которые еще совсем недавно были главными союзниками Украины в Восточной Европе. И на этом фоне могут возникать различные провокации. Поэтому заявления без каких-либо доказательств о том, что такого рода провокацию совершил кто-то "пророссийский", полностью соответствуют той информационной политике, которую мы наблюдаем на Украине с момента госпереворота: любой повод используют, чтобы обвинить Россию в попытках дестабилизации ситуации на Украине", –  считает Никита Данюк. 

По его словам, западные соседи Украины в последнее время явно не намерены потакать попыткам Киева любые проблемы списывать на предполагаемые происки России.  

"Абсолютно очевидно, что Румыния, Польша и Венгрия перестали закрывать глаза на то, что происходит на территории страны-соседа. Даже те политические силы в этих странах, которые до недавнего времени  вместе с Украиной твердо стояли на антироссийских позициях, сейчас заявляют, что Украина, которая якобы движется по европейскому пути, на самом деле ничего для этого не предпринимает. Наоборот, все ее реформы не соответствуют тем принципам, которые разделяют в Европе", – сказал Никита Данюк. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена