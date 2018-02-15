Мнение: рассказы Украины про "руку Кремля" не найдут понимания у ее соседей

На Украине обвинили в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде "пророссийских" европейцев. Это обвинение в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Никита Данюк.

Офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде пытались поджечь двое граждан Евросоюза, говорится в заявлении губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.

Инцидент произошел 4 февраля, неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью в здание Закарпатского союза венгров.

"Преступники – иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии", – сказал Москаль, отметив, что украинским властям известны их имена и место проживания.

"Они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", – добавил Москаль.

По утверждению губернатора, ранее подозреваемые воевали в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москаль сообщил, что мужчинам заочно предъявят обвинение и объявят их в международный розыск.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, посчитали, что закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также пришли к выводу, что документ противоречит конституции и международным обязательствам Киева.

Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за принятого закона.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik предположил, почему на Украине в провокации усмотрели "руку Кремля".

"Властям Украины просто выгодно списывать подобного рода провокации на так называемую "руку Кремля" и "коварный замысел Москвы". Хотя, как мы видим, отношения Украины с ближайшими соседями в лице Венгрии, Польши и Румынии за последние полтора года сильно ухудшились. Неумелые шаги украинского правительства вызывают резко негативную реакцию со стороны тех стран, которые еще совсем недавно были главными союзниками Украины в Восточной Европе. И на этом фоне могут возникать различные провокации. Поэтому заявления без каких-либо доказательств о том, что такого рода провокацию совершил кто-то "пророссийский", полностью соответствуют той информационной политике, которую мы наблюдаем на Украине с момента госпереворота: любой повод используют, чтобы обвинить Россию в попытках дестабилизации ситуации на Украине", – считает Никита Данюк.

По его словам, западные соседи Украины в последнее время явно не намерены потакать попыткам Киева любые проблемы списывать на предполагаемые происки России.

"Абсолютно очевидно, что Румыния, Польша и Венгрия перестали закрывать глаза на то, что происходит на территории страны-соседа. Даже те политические силы в этих странах, которые до недавнего времени вместе с Украиной твердо стояли на антироссийских позициях, сейчас заявляют, что Украина, которая якобы движется по европейскому пути, на самом деле ничего для этого не предпринимает. Наоборот, все ее реформы не соответствуют тем принципам, которые разделяют в Европе", – сказал Никита Данюк.