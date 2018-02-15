Политолог о трагедии во Флориде: правила владения оружием в США не изменят

Подросток расстрелял школьников во Флориде. По последним данным, погибли 17 человек, 16 пострадали. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что это не заставит оружейное лобби США отказаться от своих взглядов на ношение оружия.

Девятнадцатилетний американский подросток в среду расстрелял школьников из винтовки. Трагедия произошла в Паркленде в 60 километрах от Майами.

За 10 минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучала пожарная тревога. Потом, как рассказывают очевидцы, послышались выстрелы.

Как рассказал сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нильсен, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты". "Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор, и у него была возможность расстреливать людей в толпе", – указал сенатор.

По имеющимся данным, подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа.

Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, 12 человек были убиты внутри школы, еще трое – снаружи здания, двое скончались в больнице. Не исключено, что число жертв увеличится: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как рассказал в эфире CNN ученик 12-го класса Брэндон Минофф, Круз был "тихим и стеснительным" и "одиночкой", любил оружие. "Он был исключен в прошлом году за владение оружием (на территории школы)", – сообщил он. Информация об этом официально не подтверждена, хотя ранее в среду шериф сообщил, что стрелявший был исключен из школы за нарушение дисциплины.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что несмотря на подобные трагедии, в обозримом будущем правила владения оружием в США не изменятся.

"Этому сопротивляется Национальная стрелковая ассоциация. И в обозримом будущем вряд ли что-то может сдвинуться с мертвой точки. В том числе и потому что именно Национальная стрелковая ассоциация поддержала Трампа во время решающего раунда президентской кампании в мае 2016 года, когда у него начали появляться шансы на победу. У оружейного лобби разветвленная сеть агентов влияния в конгрессе, в СМИ, среди общественных деятелей. И, помимо бизнес-интересов оружейного лобби, есть еще и граждане. По статистике, 90% населения США располагают стрелковым оружием. И как принять какие-то меры, которые бы ограничивали права 90 процентов населения? Это большой политический риск", – сказал Павел Салин.

"Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", — написал вскоре после первых сообщений о стрельбе в Паркленде президент США Дональд Трамп. Позднее он сообщил, что предложил свою поддержку региональным властям.

Очередное кровопролитие в Америке вновь подняло тему необходимости принятия мер по контролю над оборотом оружия в США. Одним из главных предвыборных лозунгов Дональда Трампа была "защита второй поправки конституции" – права американцев на владение оружием. Трамп упрекает демократов в попытках лишить граждан страны этого права. Его оппоненты заявляют, что необходимо усилить контроль над продажей оружия и тем самым предотвратить риски будущих трагедий.

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