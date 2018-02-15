Эксперт: НАТО само виновато в появлении "Искандеров" под Калининградом

В Госдуме ответили на призыв НАТО "прозрачнее" размещать "Искандеры". Говорить о каких-то требованиях со стороны альянса неэтично, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Андрей Головатюк.

Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что он не видит оснований для такого обмена данными, так как реальных действий со стороны альянса для начала конструктивного диалога нет. "НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое", – считает Швыткин.

Он отметил, что действия Россия, в отличие от США, не противоречат нормам международного права.

"При этом наше право (решать, – ред.), где располагать ("Искандеры", – ред.), в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права", – отметил депутат.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения "Искандеров".

В начале февраля в нижней палате парламента подтвердили, что Россия разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik оценил заявления генсека НАТО.

"Россия – суверенная страна, и вправе размещать свои вооружения на своей территории, где она захочет. В отличие, например, от американцев, которые разместили свой воинский контингент в Сирии без согласования с законным правительством. Поэтому, я считаю, НАТО не вправе требовать от России, чтобы мы предоставили информацию о размещении комплексов "Искандер". Они сами в этом виноваты, потому что поводом для размещения нашего вооружения на территории Калининградской области послужило размещение новых баз НАТО в Европе. Это была ответная мера, которую РФ вынуждена была принять в целях обеспечения своей национальной безопасности. Поэтому о каких-то требованиях говорить просто неэтично", – полагает Андрей Головатюк.

По его мнению, отношения России и НАТО могут улучшиться только после того, как альянс изменит свой подход.

"В последние годы, после событий в Сирии, в Европе наши контакты практически сошли на нет. Хотя наша сторона всегда открыта, мы всегда говорим, что готовы к диалогу. У нас своя позиция, мы стали защищать свои национальные интересы. Соответственно, и НАТО, и Запад в целом это злит. Но они не могут сделать ничего, кроме как устраивать "вбросы" в прессу. С ними можно будет конструктивно разговаривать, когда у них слова не будут расходиться с делом. Мы все делаем правильно, и не нужно обращать внимания", – считает Андрей Головатюк.

В НАТО уже не раз заявляли, что обеспокоены передислокацией "Искандеров" под Калининград. В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии альянса в сторону ее границ. При этом глава МИД Сергей Лавров напомнил, что в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории.

Базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. В октябре Минобороны сообщило, что альянс развернул у российских границ целую дивизию вооруженных сил. Например, в Польше дислоцируются уже две американских бронетанковых бригады.

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