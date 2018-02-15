Политолог: свой газопровод у страны, где нет своего газа – это смешно

Польша намерена построить собственный газопровод в пику "Северному потоку-2", сообщают немецкие СМИ. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Олег Глазунов.

Польское руководство всерьез намерено осуществить проект собственного балтийского газопровода Baltic Pipe – в пику "Северному потоку-2". Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

Польская партия "Право и справедливость" решила возродить проект Baltic Pipe и подключиться через него к норвежской газовой сети. По данным пресс-релизов, еще в конце прошлого года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на 15 лет зарезервировала мощности газопровода на сумму более двух миллиардов долларов. Предполагается, что польский проект с ежегодной пропускной способностью 10 млрд кубометров в год начнет свою работу в 2022 году.

Окончательное решение по данному проекту будет принято в 2018 году.

Польша активно выступает против строительства российского "Северного потока- 2". Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал руководство США распространить американские санкции на реализацию данного проекта. Кроме того, он заявил, что европейские компании, участвующие в строительстве газопровода, необходимо оштрафовать.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik усомнился в рациональности планов Варшавы.

"Ну какой газопровод? У Польши есть свой газ? Это смешно. Страна не имеет своих добывающих установок, у страны нет ресурсов по добыче газа, нет месторождений, и она собирается строит газопровод… Норвегия уже поставляет газ, поставки незначительны, у нее не хватит ресурсов. Плюс ко всему, это дорогое удовольствие, газ будет дороже, чем из России. Экономически это невыгодно", – отметил Олег Глазунов.

Тем временем главы оборонных ведомств США и Польши обсудили двусторонние усилия по противостоянию региональной агрессии, сообщила пресс-служба Пентагона в среду по итогам прошедших в Брюсселе переговоров.

Глава Пентагона США Джеймс Мэттис поблагодарил польского коллегу Мариуша Блащака за размещение американских ВС на своей территории.

Олег Глазунов предположил, о какой "агрессии" шла речь.

"Для США и Польши единственный противник в регионе – Россия. Поэтому у них уже длительное взаимодействие и его основная задача – "сдерживать" Россию, мешать ее экономическому и политическому взаимодействию с Европой. Для этой цели и формируется идея о "российской угрозе"", – полагает Олег Глазунов.

"Северный поток-2" – проект стоимостью 9,5 млрд евро, предполагающий строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Против строительства "Северного потока-2" выступают Украина, Польша, США и ряд других стран.

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