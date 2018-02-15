Эксперт: "российскую угрозу" многие в Европе используют в своих целях

Военные опровергли опасный маневр российского корабля в Босфоре, о котором писали британские СМИ. Эксперт Илья Синенко в эфире радио Sputnik предположил, кому и для чего нужны недостоверные публикации.

В российском Минобороны прокомментировали информацию британских СМИ об "опасном сближении" российского грузового корабля "Кызыл-60" с судном Королевского военно-морского флота HMS Enterprise в водах Черного моря.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитан первого ранга Вячеслав Трухачев заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

Он рассказал, что вспомогательное судно "Кызыл-60", следовавшее из Средиземного в Черное море, и корабль ВМС Великобритании "разошлись в штатном режиме на встречных курсах" на расстоянии около одного кабельтова (примерно 180 метров) в центральной части пролива Босфор. Капитан назвал такое сближение на этом участке "абсолютной нормой для всех участников судоходства".

Об "опасном сближении" сообщило британское издание Daily Star.

"Корабль Королевского военно-морского флота проплыл в считаных метрах от российского судна во время демонстрации силы в рамках миссии НАТО. Британский корабль, похоже, едва избежал опасности", – говорится в статье Daily Star.

При этом на фотографиях, опубликованных в Twitter, видно, что расстояние между судами было намного больше "считаных метров". Кроме того, очевидно, что британскому военному кораблю российское грузовое судно не угрожало.

HMS Enterprise принимал участие в учениях в Черном море с целью "усиления способности НАТО защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны", пишет Daily Star.

Ассистент кафедры международных отношений Дальневосточного Федерального университета Илья Синенко в эфире радио Sputnik предположил, зачем понадобилась подобная публикация.

"Очевидно, что такого рода комментарии – это попытка в негативном свете выставить растущую активность наших вооруженных сил. Тут сказываются и успехи нашей операции в Сирии, и, в принципе, те изменения и реформы, которым подверглись наши вооруженные силы. Это вызывает озабоченность у западных стран, в особенности в Великобритании – мы помним недавние заявления о том, что королевский флот не готов к возможному противостоянию с Россией, хотя к нему и нет предпосылок. Министр обороны Британии недавно заявил, что Россия наращивает свои вооруженные силы, а Британии, соответственно, необходимо наращивать военный бюджет. Это один из ключевых моментов. Так называемую российскую угрозу многие в Европе рассматривают как главный аргумент, чтобы выпрашивать у своих правительств больше бюджета на эти цели", –считает Илья Синенко.

Это не первый случай, когда российские суда вызывают беспокойство у британской стороны. Так, в январе сторожевое судно британских ВМС Westminster направили в Ла-Манш для сопровождения группы российских военных кораблей.

Россия неоднократно подчеркивала, что все корабли страны перемещаются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!