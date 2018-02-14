Мнение: Киев подключился к кампании по дискредитации роли России в Сирии

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев продолжает вносить вклад в борьбу с ИГ*. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что Украина стала частью пропагандистской кампании, развернутой против РФ.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с "Исламским государством"*. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Выступая на заседании стран‐участниц всемирной коалиции по борьбе с ИГ*, министр заявил, что Украина, являясь членом коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также "стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях".

"Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ*, в частности, принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму", – сказал Климкин.

Встреча, в которой приняли участие представители порядка 80 стран и международных организаций, которые являются членами коалиции, прошла в Кувейте во вторник, 13 февраля. Во время заседания, в частности, обсуждались пути достижения стабильности в Сирии и Ираке, а также реинтеграции этих территорий.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев, Украина подключилась к кампании по дискредитации роли России в борьбе с терроризмом в Сирии.

"Не только на Украине, но и во всем мире развернута информационная кампания по дискредитации роли России в ее международных инициативах. Все самое выигрышное за последние годы, успешно проведенное Россией – это Олимпиада в Сочи и борьба с терроризмом в Сирии, как мы видим, подвергается дискредитации. И частью этой кампании является Украина. Говорить, что Украина является по-настоящему суверенным государством, будет самообманом и ложью — Украина контролируется Соединенными Штатами. И заявление Климкина следует рассматривать именно как часть пропагандистской кампании США по дискредитации роли России в ее помощи сирийскому народу", — сказал Владимир Киреев.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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