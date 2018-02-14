"Борьба нанайских мальчиков". Политик о ситуации вокруг Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приехал в Нидерланды, затем он планирует посетить Бельгию, Германию и Францию для встреч с политическими деятелями. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политик Николай Стариков.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приехал в Нидерланды, сообщают нидерландская телерадиовещательная корпорация RTL и местное агентство APN News.

Саакашвили 12 февраля был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. После выдворения Саакашвили заявлял о намерениях посетить Нидерланды, где проживает его семья, а затем провести встречи в других европейских странах, в том числе в Бельгии, в Германии и во Франции.

Как отметил в эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков, европейские политики встретятся с Саакашвили, если так решит Вашингтон.

"По сути, высокопоставленные чиновники не должны встречаться с Саакашвили. Он бывший президент, на него заведено уголовное дело в его стране. Но европейские политики напоминают братьев наших меньших – все понимают, но сказать не могут. Скажет им Вашингтон встречаться с Саакашвили, встретятся. Скажет не замечать, что Саакашвили прямо на этой встрече ест свой галстук, они не будут обращать внимания. Нет суверенитета, нет никакой европейской политики. И это самое печальное", – сказал Николай Стариков.

По его мнению, Вашингтон сейчас разыгрывает спектакль с участием украинского лидера Петра Порошенко и беглого грузинского политика Михаила Саакашвили.

"Если любой другой человек начнет без документов проходить границу, призывать к массовым беспорядкам, то его схватят, и он получит наказание. Почему иностранец без гражданства ведет себя так нагло? Потому что есть автор сценария, который "крышует" его, гарантирует ему безнаказанность, и который настолько влияет на Порошенко, что может гарантировать его бездействие. Перед нами разыгрывают спектакль "Борьба нанайских мальчиков" – Порошенко и Саакашвили. Есть режиссер, он сидит в американском посольстве и в Госдепе, разыгрывает политиков между собой. Когда они в ходе борьбы теряют лицо и электоральную привлекательность, то борьба резким движением руки разводится. Сейчас Саакашвили и Порошенко просто развели в стороны до активизации нового акта этой пьесы. Так что перед нами политический балаган. Когда нужно будет добавить очередную порцию нестабильности для ситуации на Украине, будет продолжение", – считает Николай Стариков.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.