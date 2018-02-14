Депутат: у украинских вояк есть лишь один способ "потоптать сапогами" Крым

В Верховной раде заявили, что Киев может "восстановить контроль" над Крымом только силовым путем. Это сообщение прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Власти Украины могут "восстановить контроль" над Крымом только силовым путем. Об этом в эфире телеканала "112" заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

Парламентарий заверил, что ВСУ стала "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.

"Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет", – заявил депутат.

Он также добавил, что Минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили "привести в порядок" военное строительство и реорганизовать вооруженные силы.

Юрий Береза уже неоднократно выступал с провокационными заявлениями. Ранее он угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции "ночь длинных ножей" и требовал начать "поход ВСУ на Москву".

Новое предложение украинского нардепа прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Российский Крым по-прежнему бередит душу казацким атаманам. Нардеп Береза, что называется, заснуть не может, пока в Крым не приедет. Правда, господин Береза всю храбрость показывает среди народных депутатов, которые в большинстве своем никакого оружия в руках не держали. Вот и кичится перед ними, как герой старого анекдота: "за границей я был всего один раз, да и то на танке". Однако танковое турне в Крым на сегодняшний день не организовать, остается разве что со своими "лЮбыми вояками" в качестве туристов туда съездить и сапогами украинскими крымскую землю "потоптать" – и дешево, и сердито, и, самое главное – безопасно. Потому что в российском Крыму, в отличие от Украины, на иностранных туристов никто не набрасывается. И если воплотить эту идею в жизнь, то войдет в историю атаман Береза как человек, который во главе группы украинских туристов (а, точнее, переодетых солдат) первым вступил украинским сапогом на землю российского Крыма. И, конечно, будут селфи: Береза в сапогах на крымской земле, Береза моет сапоги в Черном море, Береза, опасливо оглядевшись по сторонам, исподтишка грозит кулаком российскому флагу", – отметил Руслан Бальбек.

Крым вновь стал российским регионом по результатам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебесцит инициировали местные власти после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

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