Депутат: у украинских вояк есть лишь один способ "потоптать сапогами" Крым

Власти Украины могут "восстановить контроль" над Крымом только силовым путем. Об этом в эфире телеканала "112" заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.
Парламентарий заверил, что ВСУ стала "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.
"Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет", – заявил депутат.
Он также добавил, что Минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили "привести в порядок" военное строительство и реорганизовать вооруженные силы.
Юрий Береза уже неоднократно выступал с провокационными заявлениями. Ранее он угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции "ночь длинных ножей" и требовал начать "поход ВСУ на Москву".
Новое предложение украинского нардепа прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Республики Крым Руслан Бальбек.
"Российский Крым по-прежнему бередит душу казацким атаманам. Нардеп Береза, что называется, заснуть не может, пока в Крым не приедет. Правда, господин Береза всю храбрость показывает среди народных депутатов, которые в большинстве своем никакого оружия в руках не держали. Вот и кичится перед ними, как герой старого анекдота: "за границей я был всего один раз, да и то на танке". Однако танковое турне в Крым на сегодняшний день не организовать, остается разве что со своими "лЮбыми вояками" в качестве туристов туда съездить и сапогами украинскими крымскую землю "потоптать" – и дешево, и сердито, и, самое главное – безопасно. Потому что в российском Крыму, в отличие от Украины, на иностранных туристов никто не набрасывается. И если воплотить эту идею в жизнь, то войдет в историю атаман Береза как человек, который во главе группы украинских туристов (а, точнее, переодетых солдат) первым вступил украинским сапогом на землю российского Крыма. И, конечно, будут селфи: Береза в сапогах на крымской земле, Береза моет сапоги в Черном море, Береза, опасливо оглядевшись по сторонам, исподтишка грозит кулаком российскому флагу", – отметил Руслан Бальбек.
Крым вновь стал российским регионом по результатам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебесцит инициировали местные власти после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
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