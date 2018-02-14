Ученый-разработчик: без подледной связи нефть и газ в Арктике не извлечешь

Об уникальной разработке российских ученых – аппаратуре для подводной связи подо льдами Арктики – рассказал в эфире радио Sputnik профессор ДВФУ Владимир Короченцев.

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Харбинского инженерного университета (КНР) разрабатывают уникальную технологию подледной связи для разведки и добычи нефти и газа в Арктическом регионе, сообщили в ДВФУ.

Работа над созданием новейшей российской аппаратуры для подледной связи завершена – эти приборы уже готовы к передаче в промышленное производство, рассказал радио Sputnik заведующий кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ профессор Владимир Короченцев.

Ранее сообщалось, что в бухте Новик на Русском острове во Владивостоке провели уникальный эксперимент по изучению новой арктической технологии. В нем использовали разработанный учеными ДВФУ пневматический гидроакустический излучатель, звуковые волны которого распространяются в воде и по льду, а также линзовые приемные антенны. Харбинские исследователи привезли высокоточные сейсмические приемники для замера вибрации льда.

О значении этих новых технологий профессор Владимир Короченцев рассказал в эфире радио Sputnik.

"Очень все просто. В так называемой шельфовой зоне с глубинами до 300 метров – там самые основные извлекаемые запасы нефти и газа. И в то время, когда море покрыто льдом, естественно, нужно продолжать работы по исследованию шельфовой зоны. Без подледной беспроводной связи техническое освоение залежей шельфовой зоны (Северного Ледовитого) океана невозможно. Кроме того в этой же зоне имеются большие запасы биоресурсов – то есть, промысловой рыбы. Их тоже необходимо отслеживать – не только ради добычи, но и ради их сохранения. И для этого тоже нужна автономная подледная связь", – сказал Владимир Короченцев.

По его словам, принципы распространения звука подо льдом имеют свои особенности.

"Как на земле мы не можем обойтись без радиосвязи, так же и под водой необходима связь на упругих волнах – гидроакустические методы связи. При организации подледной связи по сравнению с открытой водой – условия распространения звука абсолютно иные", – отметил Владимир Короченцев.

Он рассказал, что разработчикам ДВФУ впервые в мире удалось создать компактные высокоэффективные приборы для организации подледной связи.

"У нас приборы примерно в десять раз меньше по габаритам по сравнению с зарубежными аналогами при примерно аналогичной эффективности", – сказал Владимир Короченцев.

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