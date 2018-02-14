Эксперт о задержании мэра Одессы: Порошенко готовит "запасной аэродром"

Задержанный в киевском аэропорту мэр Одессы Геннадий Труханов стал подозреваемым по делу о хищении из местного бюджета. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что градоначальник оказался ненужной фигурой в игре Киева.

Мэр Одессы Геннадий Труханов стал подозреваемым по делу о хищении средств из местного бюджета, сообщил интернет-изданию "Украинская правда"

пресс-секретарь украинской пограничной службы Олег Слободян, подтвердив задержание градоначальника в киевском аэропорту в среду, 14 февраля.

Ранее антикоррупционное бюро сообщило, что три человека задержаны в связи с хищениями из бюджета Одессы, одним из подозреваемых в рамках этого дела является Труханов.

По словам Слободяна, в среду утром Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как сообщает одесское интернет-издание "Думская", в пресс-службе горсовета пояснили: Труханов прервал свою командировку и летел в Киев "для участия в следственных мероприятиях". "Позже Геннадий Труханов обязательно прокомментирует данную ситуацию", – пообещали в горсовете.

Сотрудники антикоррупционного бюро весной 2017 года проводили в Одессе обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении средств из местного бюджета. По данным антикоррупционного бюро, административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян"" в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 млн долларов.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов высказал мнение, что мэр Одессы стал ненужной фигурой в политическом раскладе Киева.

"Те обвинения, которые предъявлены Труханову, соответствуют действительности. Для одесситов он является притчей во языцех, они открыто говорят, что их мэр весьма сильно обогатился на различных подрядах. Но это одна сторона медали. А вторая сторона – на Украине воруют все, и Труханов – далеко не худший руководитель. Возникает вопрос: почему не происходит задержание других чиновников, которые занимаются хищениями в еще более крупных размерах. Значит, Труханов перешел дорогу или оказался ненужной фигурой на политической шахматной доске. Поэтому он "заказан"", – сказал Эдуард Попов.

Он напомнил, что на Украине продолжается вялотекущий процесс реформы местного управления, согласно которой произойдет децентрализация управления, и большая часть властных прерогатив, в первую очередь, финансов будет распределена в регионы. Поэтому уже сейчас президент Украины Петр Порошенко создает систему контроля над ключевыми регионами, считает эксперт.

"Порошенко таким образом готовит себе "запасной аэродром". Он может не стать президентом по итогам следующих выборов. Поэтому ему нужно создать систему контроля над регионами. Для этого необходимо в ключевых регионах (а Одесса – один из самых богатых, ключевых регионов Украины) иметь "своего" человека, а не, возможно, нелояльного союзника. Поэтому, скорее всего, Труханов в скором времени лишится своего поста", – отметил эксперт.

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