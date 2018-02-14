Киевский политолог: США показали Порошенко "альтернативный сценарий"

Нацразведка США предсказала, что ситуация на Украине может привести к досрочным выборам. Украинский политолог Сергей Белашко в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, вызвано появление этого прогноза.

Нынешняя ситуация на Украине может привести к досрочным выборам, следует из доклада директора Национальной разведки США Дэна Коутса, представленного в сенате.

Отмечается, что такое может произойти из-за ряда факторов: недовольства населения темпом реформ, ухудшения уровня жизни, усиления коррупции и обострения политических противостояний.

В докладе также говорится, что оппозиция попробует воспользоваться ситуацией в обществе, чтобы "ослабить президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию накануне выборов".

Это все, по мнению авторов документа, несет угрозу для экономического восстановления Украины и может привести к изменениям во внешней политике.

Президентские и парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году. Различные политические силы требуют провести досрочные выборы в Раду, считая действующий ее состав неэффективным. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент Порошенко. Сам украинский лидер неоднократно заявлял, что досрочные выборы затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию в стране.

Киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинская оппозиция не способна заставить власть объявить досрочные выборы.

"Для того чтобы оппозиция могла воспользоваться той или иной ситуацией, она, эта оппозиция должна быть в наличии – какая-то достаточно единая консолидированная оппозиция. Сейчас этого нет. Есть несколько "оппозиций", которые относятся друг к другу весьма критично: есть оппозиция (Юлии) Тимошенко, есть оппозиция (Олега) Ляшко, есть "Оппозиционный блок", есть "Самопомощь"… И у каждой из этих оппозиций – "своя свадьба". Плюс к этому в партиях существует собственная внутренняя оппозиция. Когда существует столько "оппозиций" и они оппонируют не только власти, но и друг другу, говорить о возможности каких-то их совместных действий по побуждению власти к досрочным выборам я оснований не вижу", – сказал Сергей Белашко.

По его словам, доклад Нацразведки США – один из способов Вашингтона воздействовать на украинские власти.

"Они как бы объясняют Порошенко и его окружению альтернативный сценарий: если Порошенко будет пытаться переизбраться на второй срок путем фальсификаций, запугивания и подкупа, то будет задействованы другие рычаги. То есть американцами будут предприняты некие действия по добровольно-принудительной консолидации этой оппозиции и по смене этой власти так или иначе. Причем для американцев, очевидно, это не принципиально: будет проходить смена этой власти на очередных выборах, внеочередных или путем каких-то, скажем, не выборных процедур", – считает Сергей Белашко.

Он объяснил, чем вызвано, на его взгляд, недовольство американских чиновников Петром Порошенко.

"В Вашингтоне достаточно много людей уже недовольны Порошенко, особенно тем, что он много наобещал и очень мало из обещанного выполнил. Проблема не в том, что у кого-то в Вашингтоне очень "болит душа" за Украину, а в том, что никто не хочет себя чувствовать "доверчивым идиотом", которого один раз обманули, второй раз обманули и так далее. Тем более что каждый из этих обманов несет определенный минус для американских национальных интересов. Американские компании не получили до сих пор полноценный доступ к рынку земли сельхозназначения. Американцы не получили контроль над поведением украинских высших чиновников через антикоррупционный суд – и так далее", – сказал Сергей Белашко.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!