Политолог: у нас с Голландией особого рода отношения

Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Каг временно возглавила МИД страны. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с отставкой бывшего министра Халбе Зейлстры, признавшегося во лжи по поводу России.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг будет временно отвечать за деятельность министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на премьер-министра королевства Марка Рютте.

Каг будет совмещать две должности после решения главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстры уйти в отставку.

Нидерландская сторона ранее официально проинформировала об отмене визита в Россию Халбе Зейлстры, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Планировалось, что Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Зейлстра в интервью газете Volkskrant ранее признался, что его рассказ о том, как он присутствовал на встрече с президентом России на его даче в 2006 году, был неправдой. По словам дипломата, он пошел на обман, чтобы защитить настоящего участника этой встречи, который и поделился с ним информацией о том, что Путин якобы назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". Начиная с 2014 года Зейлстра не раз рассказывал, что слышал эти слова лично.

Позднее глава внешнеполитического ведомства принял решение уйти в отставку.

"Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", – цитирует издание De Telegraaf слова Зейлстры.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал отставку нидерландского министра.

"Мы можем это воспринимать это как позитивный знак – люди как-то ищут пути, чтобы нормализовать обстановку… У нас с Голландией особого рода отношения, начиная с появления России как таковой во времена Петра I. На это мы должны ориентироваться. Голландия для нас никогда не была врагом. Да, у них какие-то внутренние проблемы возникают, но мы спокойно наблюдаем за этой ситуацией, ждем, когда они подберут, с их точки зрения, подходящего специалиста (в качестве главы МИД). В последнее время возникали какие-то проблемы, но я не думаю, что Голландия сама формировала политическую линию, негативную по отношению к России, там есть определенное внешнее давление", – считает Григорий Трофимчук.

В посольстве России в Нидерландах заявили, что инцидент с высказываниями Халбе Зейлстры – это внутреннее дело королевства. Вместе с тем Москва считает, что попытки некоторых стран приписать Москве "великодержавные амбиции" не выдерживают никакой критики.

"Об этом говорят лишь те, кто заинтересован в создании из России образа врага, кто под шумок о пресловутой "российской угрозе" продвигает на Восток военную инфраструктуру НАТО, сознательно провоцируя военную конфронтацию", – заявили в российской дипмиссии.

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