Политолог: обществу предстоит узнать о многих событиях на "евромайдане"

Один из них, бывший грузинский военный Коба Нергадзе, сообщил РИА Новости, что 14-15 февраля 2014 года его и других снайперов собрали в гостинице "Украина" в Киеве.
"Там были (нынешний спикер Верховной рады Андрей) Парубий и Пашинский. Парубий выступил перед нами: "необходимо помочь братскому народу и скоро у нас будет задание". Но никаких уточнений не было", – сообщил Нергадзе.
"Вечером 19 февраля в гостиницу снова зашел Сергей Пашинский и несколько незнакомых парней с большими сумками. Они достали из сумок карабины СКС, автоматы Калашникова калибра 7,62 и еще была одна винтовка СВД и карабин иностранного производства", – добавил он.
В свою очередь, другой бывший грузинский военный, прибывший на Украину в разгар волнений, Александр Ревазишвили подтвердил, что оружие было получено от Пашинского.
При этом, по заявлениям снайперов, инструктаж проводил бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили.
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал новые сведения в эфире радио Sputnik.
"Чем больше времени проходит после "евромайдана", тем больше в СМИ появляется новостей о причастности нынешних украинских политиков к тем кровавым событиям. По идее, все эти сообщения должны изучать украинские правоохранительные структуры. Но сомневаюсь, что нынешняя украинская полиция, генпрокуратура, СБУ всерьез будут изучать информацию о причастности нынешних украинских политиков к бойне, устроенной на Майдане во время госпереворота", – сказал Иван Мезюхо.
По его мнению, полная картина событий февраля 2014 года в Киеве будет выстроена еще не скоро.
"Полагаю, что о многих событиях, которые происходили на "евромайдане", обществу еще предстоит узнать. Более того, я полагаю, что устанавливать причастность к различным провокационным действиям будут правоохранительные органы не сегодняшней Украины. Потому что я не верю в объективное следствие при нынешнем режиме по всем событиям "евромайдана". Нынешняя украинская власть получила свои полномочия благодаря госперевороту и не заинтересована в должном расследовании всех его неприглядных страниц", – отметил Иван Мезюхо.
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