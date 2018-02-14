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Политолог: обществу предстоит узнать о многих событиях на "евромайдане"

09:2614.02.2018
(обновлено: 11:31 14.02.2018)
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© Sputnik / СтрингерГенерал Тристан Цителашвили, Александр Ревазишвили и Коба НергадзеГенерал Тристан Цителашвили, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе
© Sputnik / Стрингер
Грузинские снайперы сообщили, что стреляли в Киеве в 2014 году из оружия, полученного от украинских политиков. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал новые сведения.

Митинг в Симферополе. 3 февраля 2018
© Фото : РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко
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Грузинские снайперы, принимавшие участие в событиях на Майдане в феврале 2014 года, сообщили, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Один из них, бывший грузинский военный Коба Нергадзе, сообщил РИА Новости, что 14-15 февраля 2014 года его и других снайперов собрали в гостинице "Украина" в Киеве.

"Там были (нынешний спикер Верховной рады Андрей) Парубий и Пашинский. Парубий выступил перед нами: "необходимо помочь братскому народу и скоро у нас будет задание". Но никаких уточнений не было", – сообщил Нергадзе.

"Вечером 19 февраля в гостиницу снова зашел Сергей Пашинский и несколько незнакомых парней с большими сумками. Они достали из сумок карабины СКС, автоматы Калашникова калибра 7,62 и еще была одна винтовка СВД и карабин иностранного производства", – добавил он.

В свою очередь, другой бывший грузинский военный, прибывший на Украину в разгар волнений, Александр Ревазишвили подтвердил, что оружие было получено от Пашинского.

Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Ночью, примерно в 4 или 5 утра (20 февраля 2014 года – ред.) я услышал выстрелы, как мне показалась, со стороны Октябрьского дворца. Пашинский вскочил, схватил рацию и стал кричать, чтобы прекратили огонь и что еще не время. Стрельба сразу прекратилась. Примерно в 7.30 утра, может, позже, Пашинский приказал всем приготовиться и начать стрелять. Делать по два-три выстрела и сразу менять позицию. Стрельба велась примерно 10-15 минут. После этого нам приказали бросить оружие и покинуть здание", – сообщил Ревазишвили.

При этом, по заявлениям снайперов, инструктаж проводил бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили.

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал новые сведения в эфире радио Sputnik.

"Чем больше времени проходит после "евромайдана", тем больше в СМИ появляется новостей о причастности нынешних украинских политиков к тем кровавым событиям. По идее,  все эти сообщения должны изучать украинские правоохранительные структуры. Но сомневаюсь, что нынешняя украинская полиция, генпрокуратура, СБУ всерьез будут изучать информацию о причастности нынешних украинских политиков к бойне, устроенной на Майдане во время госпереворота", – сказал  Иван Мезюхо.

По его мнению, полная картина событий февраля 2014 года в Киеве будет выстроена еще не скоро.

"Полагаю, что о многих событиях, которые происходили на "евромайдане", обществу еще предстоит узнать. Более того, я полагаю, что устанавливать причастность к различным провокационным действиям будут правоохранительные органы не сегодняшней Украины. Потому что я не верю в объективное следствие при нынешнем режиме по всем событиям "евромайдана". Нынешняя украинская власть получила свои полномочия благодаря госперевороту и не заинтересована в должном расследовании всех его неприглядных страниц", – отметил Иван Мезюхо.

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
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Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

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