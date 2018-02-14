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"Вопиющая ошибка". Мнение о непопадании в список МОК допущенных спортсменов

08:5514.02.2018
(обновлено: 11:22 14.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфис CAS в ПхенчханеОфис CAS в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приглашения на ОИ-2018 ошибочно не были высланы двум российским спортсменам. Глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik отметил, что Олимпиады с таким количеством ошибок еще не было.

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов были допущены на Олимпийские игры-2018, но по неизвестной причине их не оказалось в итоговом списке российских спортсменов, которые могут поехать на Игры. Это следует из мотивировочной части решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по 47 россиянам, не получившим приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), которая опубликована на официальном сайте CAS.

МОК
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мнение: решение CAS по российским спортсменам обнажает сущность МОК
Олимпийский комитет России (ОКР) предоставил группе по рассмотрению приглашений список из 500 спортсменов, которые потенциально могли бы их получить. Были одобрены 389 кандидатур, в том числе Грязцов и Попов. Однако "по какой-то причине" в итоговый список допущенных до Игр атлетов они не попали.

Во время слушаний CAS по апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) стороны пришли к выводу, что Грязцов и Попов имеют право участвовать в Олимпиаде. Однако выездное отделение CAS сочло заявки обоих спортсменов спорными.

В заявку российской команды на Олимпиаду в итоге были включены 169 человек.

В пресс-службе МОК заявили РИА Новости, что Грязцова и Попова не включил в итоговый список Олимпийский комитет России (ОКР). "Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде", – сообщили в пресс-службе организации.

Выездной офис Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане, Южная Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Ситуация спорная". Юрист об отказе CAS рассмотреть иск спортсменов из РФ
В Федерация бобслея России, в свою очередь, сообщили, что включали бобслеиста Дмитрия Попова в список спортсменов, которым требуется приглашение. 

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь идет об ошибке, которую спровоцировала поднятая МОК "суматоха".  

"На мой взгляд, это просто вопиющая ошибка, о каких я и не слышал никогда в своей жизни. В этой суматохе, которую поднял сам же МОК, в этой абсолютно непонятной атмосфере всеобщего подозрения к российским спортсменам такое могло произойти. Что теперь будет – это большой вопрос. Ясно, чего не будет: двое наших ребят уже не выступят на соревнованиях в Пхенчхане. Я думаю, что такой Олимпиады, как эта, с таким количеством ошибок, с таким количеством потраченных нервных клеток и с такой атмосферой еще не было", – отметил Николай Долгополов.

По его мнению, есть надежда исправить ситуацию к следующей Олимпиаде.

"Мне думается, что в ближайшие два года, которые остались до игр в Токио, мы должны это все урегулировать. То, что началось в 2015 году, называется одним словом – нонсенс. МОК должен понять: то, что он делает, переходит все границы. Я верю в здравый смысл. Эта Олимпиада тяжелейшая. Давайте верить, что в Токио в 2020 году будет полегче", – сказал Николай Долгополов.

Ранее CAS отклонил иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду-2018, а также 13 российских атлетов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии оправданы.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!   

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Иванов
МОК позор !
09:13
14.02.2018
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