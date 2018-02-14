Мнение: слова Киева про "освобождение" Донбасса – попытка создать картинку

Александр Турчинов на учениях на учениях на военном полигоне Десна в Черниговской области. 2014 год

Александр Турчинов на учениях на учениях на военном полигоне Десна в Черниговской области. 2014 год

В Киеве заявили о возможности "вооруженного освобождения" Донбасса. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за этим заявлением.

Украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и создает для этого предпосылки. Об этом в интервью "Громадское ТВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По мнению главы СНБО, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для "восстановления суверенитета страны на оккупированной территории".

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", – заявил Турчинов.

Верховная рада Украины приняла предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия в нем фигурирует как "страна-агрессор", неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а главе государства предоставляется право использовать армию без объявления войны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik предположил, с какой целью глава СНБО делает такие заявления.

"Я думаю, что слова Турчинова – это больше политическая риторика. В Киеве прекрасно понимают, что если ВСУ решатся на какое-то наступление в Донбассе, то это будет чревато поражением. Думаю, слова Турчинова направлены на то, чтобы успокоить националистический электорат и создать перед обществом картинку того, что Киев все-таки не оставляет попыток вернуть Донбасс под свою власть. На самом деле, думаю, что и Киев, и его "кураторы" больше хотят сделать из Донбасса долгоиграющую рану, которая в том числе отвлекала бы на себя российские ресурсы, в том числе финансовые, политические, дипломатические и так далее. Такие заявления делаются для того, чтобы поддержать свой авторитет в глазах населения на фоне рушащихся рейтингов украинской власти", – полагает Владислав Гулевич.