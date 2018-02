Эксперт: глобальные климатические последствия – уже не "страшилка", а факт

Землю ожидает глобальный потоп, предупредили ученые. Специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik отметил, что это еще не самое неприятное последствие от увеличения уровня Мирового океана.

Американские климатологи из Колорадского университета в Боулдере установили, что к концу века повышение уровня Мирового океана более чем на полметра грозит затоплением прибрежным городам и островам. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Благодаря динамическим моделям, построенным с опорой на данные аэронаблюдения, ученым удалось выяснить, что уровень моря ежегодно повышается на 2,9 мм, при этом ускорение роста за последние 25 лет в среднем составляло 0,084 мм в год. С учетом полученных результатов специалисты пришли к выводу, что к 2100 году воды Мирового океана поднимутся на 65 см по сравнению с началом 21 века. При этом климатические модели, в которых не учитывается ускорение подъема уровня моря, предсказывают рост лишь на 30 см за тот же период.

Отмечается, что при расчетах климатологи минимизировали роль локальных событий, таких как извержение филиппинского вулкана Пинатубо, а также феномена, получившего название Эль-Ниньо, который проявляется в колебаниях температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

"Эти прогнозы помогут нам понять, как Земля реагирует на глобальное потепление и как в будущем изменится динамика этого процесса", — говорится в исследовании. В том случае, если расчеты специалистов окажутся верными (погрешность измерений составляет порядка 30%), некоторые прибрежные города и небольшие острова могут уйти под воду.

Наводнения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, считают ученые. Причиной будущих катаклизмов они называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.

В эфире радио Sputnik специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов отметил, что наводнение — это еще не самое неприятное последствие от увеличения уровня Мирового океана.

"Это уже не "страшилка", а общепринятый факт — повышение уровня Мирового океана. Но это еще не самое большое зло, которое нас может ожидать. Дело в том, что из-за роста уровня океана меняется распределение давления на континентальные и океанические литосферные плиты, и они приходят в движение. Это проявляется увеличением частоты землетрясений. Например, в 19 веке было семь мегаземлетрясений с магнитудой больше 8,5. В 20 веке таких землетрясений было десять. А за семнадцать лет 21 века их уже было шесть. Вот в этом — опасность. Изменение уровня Мирового океана может привести к тому, что будет резко увеличиваться частота землетрясений, связанных с движением литосферных плит. Кроме того, большое количество пресной воды будет попадать в океан, и это может изменить картину течений, например, Гольфстрима. То есть климатические последствия могут быть гораздо более серьезными, чем трудности, связанные с береговой линией", — сказал Алексей Карнаухов.



