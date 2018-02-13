Эксперт: эстонская разведка "сочиняет" про Россию по заказу

Эстонские журналисты признали доклад разведки о России абсурдным. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эстонская разведка некомпетентна в этом вопросе.

Ежегодный доклад эстонского Департамента внешней разведки отличается крайне низким уровнем анализа и посвящен огульному порицанию России. Такую оценку документу, как сообщает Sputnik Эстония, дали ведущие еженедельной аналитической передачи "О положении в стране" (Olukorrast riigis) на радиостанции Raadio 2 Андрус Карнау и Ахто Лобьякас.

В очередном годовом рапорте "Эстония в международной среде безопасности", опубликованном 8 февраля, из 63 страниц 56 напрямую посвящены России.

По словам журналистов, после прочитанного их отношение к спецслужбам заметно ухудшилось.

"Стиль такой порицающий, критикующий. Картина, которая открывается из этой тетрадки, в действительности, по-моему, отлично соответствует российскому представлению об Эстонии как о маленьком злобном государстве", – заявил Карнау.

Лобьякас добавил, что Таллину скорее следовало бы не культивировать противостояние, а поддерживать разумную дистанцию, как это делает Финляндия. Радиоведущий также упрекнул эстонских разведчиков в том, что они говорят об "агентах влияния".

"Меня очень резануло слово "агент влияния". Это термин, который когда-то ввел в оборот в России Владимир Путин, а в Эстонии над этим термином смеялись", – заявил Лобьякас.

Он добавил, что если Полиция безопасности и Департамент внешней разведки могут назвать "агентом влияния" даже посетившего Россию туриста, который и завербован-то не был, то возникает логичный вопрос, где провести границу между обычным гражданином и "агентом".

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что доклад эстонского Департамента внешней разведки – это политический заказ.

"Скорее всего, у серьезных западных разведок есть достаточно объективные данные по России, однако к массовому пользователю они не попадают. Что касается эстонской разведки, то у нее нет и быть не может никаких серьезных докладов по России – она просто некомпетентна в этом вопросе. Поэтому все, что их разведка по этому поводу сочиняет, это не более чем политический заказ. А он всегда отличается излишней мотивированностью и низким качеством. В этом нет никаких новаций и абсолютно нет никакого смысла. Если бы Россия собиралась угрожать Эстонии, то она вела бы себя по-другому. У России есть жесткое доказательство отсутствия агрессивных манер и намерений – это 27 лет эстонской независимости, при этом все эти 27 лет у русских в Эстонии нет статуса граждан. И это в очень "продвинутом" государстве, в котором все время обсуждают права меньшинств! Но права русских почему-то там не обсуждают", – сказал Владимир Брутер.

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