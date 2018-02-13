"У технологов НАТО – кризис жанра". Политик о призыве альянса к Киеву

НАТО призвало Киев изучить мнение Венецианской комиссии о законе о языках. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем может быть связана подобная озабоченность альянса.

НАТО призывает Украину лучше изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Венгрия из-за разногласий в связи с законом о языках заблокировала проведение заседания комиссии Украины – НАТО на уровне министров обороны, которое планировалось провести на полях министерской встречи альянса 14-15 февраля.

"Мы знаем о вызовах, связанных с законом о языках, и о трудностях с разрешением этого вопроса, потому что Украина и Венгрия не могут договориться. Я общался и с премьер-министром (Венгрии) Виктором Орбаном, и с президентом (Украины Петром) Порошенко. Я призвал их найти решение", – сказал генсек журналистам.

Он отметил, что речь идет о балансе между обеспечением прав этнических меньшинств и необходимостью изучения государственного языка.

"Есть предложение Венецианской комиссии. Я приветствую мнение и рекомендацию Венецианской комиссии. Я призываю Украину лучше изучить рекомендации, потому что они прочертили путь разрешения проблемы в отношениях Украины и Венгрии", – заявил Столтенберг.

Он отметил, что "НАТО продолжит работать с Украиной".

"Мы продолжим предоставлять поддержку и тесно работать с Украиной. Я встречусь с президентом Порошенко позже на этой неделе в Мюнхене", – сообщил генсек.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем может быть связана подобная озабоченность.

"НАТО – военно-политический блок, и к гуманитарной политике он отношения не имеет. Полагаю, что у технологов штаб-квартиры НАТО – кризис жанра. Поэтому им нужно показать свою миротворческую гуманитарную составляющую. Мое личное знакомство с представителями альянса, с их деятельностью позволяет сделать вывод о том, что их никогда не беспокоили вопросы языковой политики Украины и защиты прав национальных меньшинств", – сказал Вадим Колесниченко.

Он посоветовал НАТО изучить конкретные резолюции ПАСЕ.

"Первая резолюция указывает, что все региональные языки являются национальным достоянием, и что защита региональных языков является базовой ценностью Совета Европы. А вторая резолюция напрямую указывает на необходимость вернуться к предыдущему закону Украины "Об основах государственной языковой политики (кстати, автором которого я являюсь), в котором наиболее сбалансированно были отражены интересы языковых групп и реализация обязательств Украины по исполнению Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Языковая политика на Украине безобразная. Это однозначно антирусская политика. Я бы использовал любые способы, любые средства, чтобы понудить, заставить руководство Украины прекратить ксенофобскую политику – уничтожение прав человека на использование родного языка", – отметил Вадим Колесниченко.

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