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Военный эксперт: американцы еще плотнее возьмут европейцев за горло

17:0513.02.2018
(обновлено: 17:06 13.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета ЯрсМежконтинентальная баллистическая ракета Ярс
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США заверили, что остаются приверженными договору о СНВ с Россией. Военный эксперт Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik рассказал, за счет чего, по его мнению, США рассчитывают добиться превосходства над РФ.

США останутся приверженными договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией, заявила в ходе телефонного брифинга постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. 

Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мнение: России и США лучше быть с договором СНВ-3, чем без него
"Мы не будем повышать количество боезарядов. Мы останемся приверженными обязательствам (в рамках СНВ)", – сказала она.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ. 

Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сейчас США не стремятся достичь превосходства над РФ в стратегических наступательных вооружениях, поскольку надеются добиться этого за счет других видов вооружений.

"Сегодня американцы не хотят трогать сложившийся примерный паритет в стратегических ядерных силах. В оборонном бюджете США идет увеличение расходов на содержание и модернизацию стратегических наступательных вооружений. Но американцы получают преимущество за счет не только этого фактора, они получают преимущество за счет увеличения расходов на противоракетную оборону. Более чем в два раза увеличивается финансирование разработок и постановки на боевое дежурство противоракетных средств… Это первое. А второе – американцы не стремятся доводить дело до ядерной конфронтации. Но обычные вооружения, особенно высокоточные средства, кибероружие и, например, беспилотники – здесь они существенно увеличивают свои военные расходы, а значит, увеличивают угрозу", – отметил Леонид Ивашов. 

Он напомнил, что Пентагону также фактически подконтрольны вооруженные силы стран НАТО. 

"Всегда объединенными вооруженными силами НАТО в Европе командует американский генерал или адмирал. И он непосредственно подчиняется президенту США. Конечно, формально есть Совет НАТО, военный комитет НАТО. Но мы видим, насколько подконтрольны США европейские министерства обороны да и, собственно, руководители европейских государств… Американцы сейчас выделяют дополнительно около пяти миллиардов долларов на закупку вооружений странами Восточной Европы, прежде всего, но что-то перепадет и странам Западной Европы. А перепадет им то, что еще плотнее возьмут американскими руками за европейское горло", – полагает Леонид Ивашов.

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