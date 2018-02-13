Эксперт: тренировочная миссия НАТО в Ираке? Ничего хорошего это не означает

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о намерении альянса начать новую тренировочную миссию в Ираке. В эфире радио Sputnik эксперт Григорий Ярыгин выразил мнение, что решение принято под влиянием США, которые борются за доминирование в регионе.

НАТО намерено на саммите в июле дать старт новой тренировочной миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, решение о планировании новой миссии будет принято 14 или 15 февраля на встрече министров обороны стран НАТО.

"Начнем планировать тренировочную миссию НАТО в Ираке, чтобы дать старт миссии на саммите в июле", – заявил генсек.

Как отметил Столтенберг, альянс планирует преобразовать "нынешнюю достаточно скромную деятельность" НАТО в Ираке в полноценную операцию.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин высказал мнение, что такое решение принято под влиянием США, которые продолжают бороться за доминирование в этом регионе.

"Это нарушит баланс сил в регионе, который уже и так нестабилен. А отсутствие баланса в любом случае ничего хорошего не означает для интересов государств региона. Это укрепление позиций Североатлантического альянса и США. Я не уверен, что НАТО самостоятельна в принятии таких решений. Думаю, что здесь без США не обошлось. Соединенные Штаты продолжают бороться за доминирование в этом регионе. Это решение говорит о наращивании позиций и о долгосрочной стратегии США. И даже если она еще не сформирована, то это признаки того, как она будет сформирована. Они не уходят из региона, наоборот, увеличивают там свое присутствие. Военные точно этого хотят, и они это получат", – сказал Григорий Ярыгин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



