Эксперт: если у солдата включен смартфон, никакие шпионы не нужны

Российским военным рекомендовали не пользоваться соцсетями и другими похожими ресурсами, сообщают СМИ. О причинах в эфире радио Sputnik рассказал шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

Российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и другими похожими ресурсами, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Также им советуют не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию.

Пока эти правила носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

Как пишет издание, правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска, они выполнены в виде памяток, а также наглядных пособий-плакатов.

В рекомендациях отмечается, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации российских военных постоянно анализируют иностранные спецслужбы.

Поправки, которые закрепляют эти советы, планируется внести в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих". Сейчас они находятся на согласовании в силовых министерствах.

Издание отмечает, что зарубежные страны уже давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн считает, что введение в армии подобных правил давно назрело.

"Как говорят, "в России медленно запрягают". Но в этом случае что-то очень уж медленно. Потому что наши "любимые партнеры" из-за океана все это проделали – как вы думаете, в каком году? В 2011. Так, на семь лет отстав, мы, наконец, судя по всему, спохватились. И не будем представлять эту инициативу как "ограничение прав", о чем любит поговорить часть нашего "продвинутого общества". Речь ведь идет об армии, а интернет – это площадка, которую уже открыто называют местом столкновения супердержав, но через их граждан. Так что это нужно было сделать давно", – считает Леонтий Букштейн.

Современные технологии, напомнил он, позволяют легко отслеживать любую информацию во всемирной Сети.

"Нужно понимать, что "отцы интернета", которые расположились в той самой заокеанской стране, все давно продумали. Попробовала бы какая-нибудь из их интернет-компаний что-то не сделать по указаниям их оборонщиков или разведчиков. Поэтому если будет дана команда – а может быть, она уже давно и есть – контролировать активность в интернете из военных частей России, то это будет проделано очень легко, и не нужно никаких шпионов, никаких ночных десантов. Это все не домыслы и не шпиономания, и ребятам, которые служат, не расставаясь со смартфоном, и своим девушкам рассказывают, что происходит в их части, этого делать точно не надо", – сказал Леонтий Букштейн.

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