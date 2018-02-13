Эксперт: переход космонавтики на ракеты "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" неминуем

Ракета-носитель "Союз 2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-08" успешно запущена с Байконура для доставки партии груза на МКС. В эфире радио Sputnik эксперт по средствам выведения Игорь Афанасьев рассказал, чем был интересен этот запуск.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" и вышел на траекторию полета к МКС, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

Ракету планировали запустить 11 февраля и в ходе полета корабля к МКС впервые в истории отработать новую укороченную двухвитковую схему сближения и стыковки со станцией за 3,5 часа. Однако на старте пришла команда на автоматическое выключение двигателей, и пуск перенесли на резервную дату – 13 февраля. Теперь корабль достигнет станции лишь спустя двое суток – в 13.45 мск 15 февраля. "Прогресс МС-08" должен доставить на МКС около 2,5 тонны различных грузов.

По информации источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, к отмене пуска могло привести непрохождение сигнала через разъем к бортовому компьютеру или сам компьютер. Блок борткомпьютера перед запуском заменили.

В эфире радио Sputnik эксперт в области средств выведения, редактор российского журнала "Новости космонавтики" Игорь Афанасьев отметил, что причину возможной внештатной ситуации удалось быстро локализовать.

"Запуск интересен тем, что удалось быстро локализовать причину нештатной ситуации, которая возникла два дня назад. И, поменяв некоторые блоки, осуществить успешный запуск и успешно вывести корабль. Правда, пришлось пойти на то, чтобы схема полета корабля к станции была изменена. Первоначально предполагалось, что можно будет реализовать так называемую двухвитковую схему сближения, теперь она будет двухсуточной. Тем не менее, корабль сможет спокойно состыковаться со станцией и привезти грузы. Все "Прогрессы" со временем перейдут на эту ракету, а затем и на "Союз-2.1б", потому что это перспективные носители, они отличаются большей грузоподъемностью, производятся с использованием более современных технологий. Поэтому неминуем переход нашей космонавтики на эти ракеты –"Союз-2.1а" и "Союз-2.1б"", – сказал Игорь Афанасьев.

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