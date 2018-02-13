Украинский политик рассказал, какую Украину хотел бы видеть Запад

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что Западу не нужна развитая украинская промышленность. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник отметил, что в этом отношении проводится очень четкая политика.

Страны Запада не заинтересованы в развитии украинской промышленности, считает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По мнению экономиста, со временем в стране будет "добит" весь военно-промышленный комплекс, и останутся лишь не самые высокотехнологичные предприятия. Суслов предположил, что Западу не нужна развитая Украина и напомнил слова бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта, который в 2016 году заявил, что Вашингтон видит в Киеве "аграрную сверхдержаву".

"До свидания, украинцы. Ваша задача – пахать и сеять, но не развивать промышленность. Понятно, почему не будет никаких инвестиций в высокотехнологичные сферы, потому что ни Европе, ни США не нужна конкуренция со стороны развитой Украины", – сказал Суслов в эфире телеканала NewsOne.

В январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сельскохозяйственный сектор формирует 17-18% ВВП страны. По официальным данным, на Украине работают более 79 тысяч агропредприятий.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что Запад видит в Украине лишь сырьевую базу и рынок сбыта.

"На Украине, поскольку она потеряла экономический и политический суверенитет, все определяют чужие. Бывший посол заявил, что США видят Украину супераграрным государством. И точка. А это означает, что им не нужны на Украине предприятия космической отрасли, "Турбоатом", строительство самолетов. Западу, американцам нужен рынок для продажи тех продуктов, которые они сами производят. А Украина должна быть просто сырьевой базой для них: выращивать пшеницу, кукурузу. Запад будет производить из этого продукты питания, которые нам же и будет продавать. Запад проводит четкую политику: мол, нам нужен украинский рынок, нужны черноземы, нужна дешевая рабочая сила, и больше ничего не надо. Запад не заинтересован в развитии Украины как государства индустриального, поэтому они уничтожают украинскую экономику", – считает Владимир Олейник.

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