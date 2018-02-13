Политолог об отставке главы "Укроборонпрома": Порошенко что-то задумал

Генеральный директор украинского государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов решил оставить свой пост. Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.
"Заявление о своей отставке я написал еще в прошлом году. Надеюсь, президент Петр Порошенко поддержит мое решение", – написал Романов.
Романов выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна станет достойным продолжателем его традиций, а смена власти нисколько не отобразится на эффективности работы предприятия.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романова с должности гендиректора "Укроборонпрома".
Роман Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года.
Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с этой отставкой не все так просто.
""Укроборонпром" наравне с "Нафтогазом" – это "королевский" бизнес, президентский бизнес, и это было всегда на Украине. В связи с распродажей советского оружия было много "разборок", а начавшаяся война на юго-востоке Украины привела еще к дополнительным спекуляциям, связанным с оружием. Судя по всему, "Укроборонпром" остается именно такой структурой, через которую торгуют оружием. Петр Порошенко – большой мастер на всякого рода финансовые спекулятивные схемы, судя по всему, что-то задумал. Такие выводы можно сделать. Потому что он относится к государству, как к своей частной лавочке, и везде расставляет своих топ-менеджеров из бизнеса. Думаю, здесь похожая схема. Так же было с "ПриватБанком", когда его "отжимали"", – сказал Семен Уралов.
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