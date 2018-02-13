Политолог об отставке главы "Укроборонпрома": Порошенко что-то задумал

Глава "Укроборонпрома" Роман Романов ушел в отставку. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение о том, что может стоять за этим увольнением.

Генеральный директор украинского государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов решил оставить свой пост. Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.

"Заявление о своей отставке я написал еще в прошлом году. Надеюсь, президент Петр Порошенко поддержит мое решение", – написал Романов.

"Мы победили. Мы – это 80 000 работников "Укроборонпрома", превративших крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну", – считает менеджер.

Романов выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна станет достойным продолжателем его традиций, а смена власти нисколько не отобразится на эффективности работы предприятия.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романова с должности гендиректора "Укроборонпрома".

Роман Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с этой отставкой не все так просто.

""Укроборонпром" наравне с "Нафтогазом" – это "королевский" бизнес, президентский бизнес, и это было всегда на Украине. В связи с распродажей советского оружия было много "разборок", а начавшаяся война на юго-востоке Украины привела еще к дополнительным спекуляциям, связанным с оружием. Судя по всему, "Укроборонпром" остается именно такой структурой, через которую торгуют оружием. Петр Порошенко – большой мастер на всякого рода финансовые спекулятивные схемы, судя по всему, что-то задумал. Такие выводы можно сделать. Потому что он относится к государству, как к своей частной лавочке, и везде расставляет своих топ-менеджеров из бизнеса. Думаю, здесь похожая схема. Так же было с "ПриватБанком", когда его "отжимали"", – сказал Семен Уралов.

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