Мнение: у Порошенко есть только одна возможность удержаться у власти

"Об этом приятно говорить, что и 2016, и 2017 годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли", – заявил он.
По мнению Турчинова, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сейчас нет сил, которые могли бы изменить существующую линию разграничения.
В оперативном командовании ДНР опровергли заявление Турчинова.
Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что заявление Турчинова вписывается в общую логику отношения официального Киева к Минским соглашениям по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Украинская сторона очень по-своему понимает Минские соглашения. Она на первое место ставит не те взаимные действия, которые будут способствовать нормализации, начиная с амнистии, а на первое место ставит взятие под контроль границы с Россией. Очевидно, рассчитывая, что после этого обо всех остальных пунктах соглашений, включая амнистию, можно будет забыть", – сказал Вячеслав Смирнов.
По его мнению, по мере приближения очередных президентских выборов на Украине (запланированы на март 2019 года) власти страны все более явно будут склоняться к силовому решению проблем Донбасса.
"Приближаются президентские выборы. И если (президент Украины Петр) Порошенко не покажет решимость и способность что-то делать, что-то менять, то его же окружение его сдаст. Поэтому в политическом плане возможность Порошенко удержаться у власти заключается только в наступлении на Донбасс… И если боевые действия начнутся, то они будут более серьезными, чем два года назад", – считает Вячеслав Смирнов.
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