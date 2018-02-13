Мнение: у Порошенко есть только одна возможность удержаться у власти

В Донецке опровергли заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о продвижении украинских военных в Донбассе. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Вячеслав Смирнов.

Украинские военные за 2017 год на некоторых участках линии соприкосновения в Донбассе продвинулись на десять и более километров. Об этом в интервью "Громадское ТВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Об этом приятно говорить, что и 2016, и 2017 годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли", – заявил он.

По мнению Турчинова, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сейчас нет сил, которые могли бы изменить существующую линию разграничения.

В оперативном командовании ДНР опровергли заявление Турчинова.

"Это бред, у нас такого километража "серых зон" не было нигде. Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили. Они занимали некоторые участки в "серой зоне", причем не совсем удачные. Заявления о продвижениях – это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет", – сказал представитель оперативного командования ДНР.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что заявление Турчинова вписывается в общую логику отношения официального Киева к Минским соглашениям по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Украинская сторона очень по-своему понимает Минские соглашения. Она на первое место ставит не те взаимные действия, которые будут способствовать нормализации, начиная с амнистии, а на первое место ставит взятие под контроль границы с Россией. Очевидно, рассчитывая, что после этого обо всех остальных пунктах соглашений, включая амнистию, можно будет забыть", – сказал Вячеслав Смирнов.

По его мнению, по мере приближения очередных президентских выборов на Украине (запланированы на март 2019 года) власти страны все более явно будут склоняться к силовому решению проблем Донбасса.

"Приближаются президентские выборы. И если (президент Украины Петр) Порошенко не покажет решимость и способность что-то делать, что-то менять, то его же окружение его сдаст. Поэтому в политическом плане возможность Порошенко удержаться у власти заключается только в наступлении на Донбасс… И если боевые действия начнутся, то они будут более серьезными, чем два года назад", – считает Вячеслав Смирнов.

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