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Политолог: у призывов в США к новым санкциям против РФ есть две причины

11:5813.02.2018
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© AP Photo / Carolyn KasterЗдание Конгресса США в городе ВашингтонЗдание Конгресса США в городе Вашингтон
© AP Photo / Carolyn Kaster
В сенате США призвали президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, на его взгляд, связаны стремления демократов навязать Трампу антироссийские санкции.

Три сенатора от Демократической партии США представили резолюцию, которая призывает президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России, сообщает издание Politico

Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Политолог: сторонников санкций в США становится все меньше
Авторами документа стали сенаторы Бен Кардин (штат Мэриленд), Шеррод Браун (Огайо) и Роберт Менендес (Нью-Джерси). По их мнению, законопроект, который в прошлом году одобрил конгресс и впоследствии подписал Трамп, предполагает обязательное введение ограничений.

"Недостаток серьезности, который демонстрирует администрация перед лицом явной угрозы национальной безопасности и еще более явного намерения конгресса, тревожит, так не может продолжаться", – отмечается, в частности, в резолюции.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин рассказал, чем, по его мнению, продиктованы призывы в США к новым санкциям против России.

"Стремление демократов навязать Трампу принятие новых антироссийских санкций можно объяснить двумя причинами. Первая причина явная, она лежит на поверхности: демократы стремятся к тому, чтобы Трамп постоянно находился в конфликтах и ухудшающихся отношениях с Россией. А самый лучший способ для этого – это вынуждать его раз за разом принимать очередную, каждый раз новую порцию санкций против нашей страны. И вторая причина – она ситуативная и определяется важностью текущей внутриполитической ситуацией в США. В ходе расследования удалось доказать, что ФБР фактически вело борьбу против Трампа, когда он был еще кандидатом. То есть это государственное учреждение вело себя, по сути, как "придаток" конкурента Трампа (на выборах Хиллари Клинтон – ред.)", – сказал Алексей Зудин.

По его словам, вскрывшиеся факты стали серьезным ударам и для ФБР, и для демократов, но они не намерены сдаваться.

"После того как стало это известно (что ФБР вело расследование против Трампа – ред.), все попытки доказать, что Дональд Трамп является фигурой, которая как-то связана с Россией, с этого момента могут начать "захлебываться". То есть я думаю, что стремление демократов навязать Трампу антироссийские санкции связано не только с продолжением той старой линии, что Трамп, выстраивая политику в отношении России, должен играть по нотам своих противников, но и с результатами вот этого недавнего расследования деятельности ФБР. Демократы боятся проиграть, ставки для них очень высокие, поэтому они продолжают политические атаки на Дональда Трампа", – считает политолог.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
© AP Photo / Andrew Harnik
Политолог прокомментировал слова Хейли про "дружбу" США и России
Летом прошлого года Трамп подписал законопроект конгресса "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В конце января американский Минфин представил "кремлевский список", подготовленный в соответствии с данным законом. В доклад вошло почти все российское руководство и крупные предприниматели – более двухсот человек. Список не влечет автоматического введения санкций, решение о расширении ограничений будет приниматься отдельно. В Кремле публикацию доклада назвали "недружественным шагом", лишенным смысла.

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