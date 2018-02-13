"Североамериканский тупик – это факт". Политолог об отношениях России и США

В посольстве США прокомментировали предложение сменить почтовый адрес. Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik описал ситуацию анекдотом.

Посольство США в Москве прокомментировало предложение поменять почтовый адрес на "Североамериканский тупик".

"Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией", – сказала РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

В середине января депутат Госдумы Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик", а старому зданию посольства присвоить соответствующий почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

С этой инициативой парламентарий выступил после того, как площадь, на которой располагается посольство России в Вашингтоне, переименовали в честь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

Мэрия Москвы уведомила Дегтярева, что его предложение рассмотрят в феврале на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.

Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что предлагаемое название точно описывает ситуацию в российско-американских отношениях.

"Я в таких ситуациях вспоминаю известный анекдот, который завершается репликой: "А нас-то за что?". Это основная схема американской внешней политики в последние годы. Они завели эти отношения в тупик, не могут отказаться от каких-то детских "злобностей", пишут, фигурально выражаясь, буквы на заборе – причем делают это абсолютно бессмысленно, на низком интеллектуальном и политическом уровне. Просто пытаются отравлять существование России, провоцировать. Наверное, предложение депутата – это такой элемент игры. Тем не менее, североамериканский тупик – это факт, и разговоры о том, что им не нужны тупики – это разговоры тоже исключительно тупиковые. Если бы им не нужны были тупики, они бы пытались их разблокировать. Сейчас любое выражение реального желания сотрудничать с Россией является для них "мыслепреступлением". Так что я пока не вижу никакого желания со стороны истеблишмента США к преодолению тупиков", – отметил Дмитрий Юрьев.

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