Мнение: Саакашвили и в Польше не оставит Украину в покое

Госпогранслужба Украины подтвердила выдворение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. В эфире радио Sputnik политолог Олег Матвейчев высказал мнение, что скандальный политик не оставит желания влиять на политическую жизнь в Киеве.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом заявил советник главы ведомства Олег Слободян.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Однако защита Саакашвили заявила, что Польша не давала согласие на возвращение политика, поэтому процедура реадмиссии невозможна.

"Реадмиссия в Польшу невозможна, потому что Польша не дала согласия на возвращение его на ее территорию. Поэтому остается незаконное выдворение с применением непонятных вооруженных спецназовцев или преступных военных группировок, которые помогают власти это сделать", — цитирует партия Саакашвили "Движение новых сил" адвоката Руслана Чернолуцкого.

Сообщается, что Чернолуцкий подал заявление в украинскую полицию о похищении политика.

Тем временем погранслужба Польши сообщила, что Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву.

"Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны… Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны", — говорится в сообщении польской погранслужбы.

Однопартиец Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик уже связался с соратниками. "Отзвонился! Он в Варшаве", — написал Сакварелидзе в Facebook.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши

В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев выразил мнение, что украинские власти долго не могли решить, что делать со скандальным политиком.

"В данном случае руководители украинского государства запутались, что называется, в собственных штанах, они не знали, что делать с Саакашвили. Было несколько концепций. Можно было арестовать сразу. Но посчитали, что скажут, мол, власть репрессивная, а Саакашвили получит лишнюю популярность. Решили не арестовывать. Но оказалось, что Саакашвили собирает митинги, дестабилизирует ситуацию. Было принято решение, что надо с ним разбираться. Но дело в том, что за Саакашвили стояли мощные силы, которые его лоббировали. Это американцы, прежде всего, республиканец Джон Маккейн. Видимо, (президенту Украины Петру) Порошенко и остальным удалось продавить ситуацию, доказать, что Саакашвили для властей слишком большая угроза во внутренней политике, и добились, чтобы его выдворили", — сказал Олег Матвейчев.

Вместе с тем, считает политолог, Саакашвили не оставит Украину в покое.

"Он не будет пока оставлять Украину — можно и в Польше работать эффективно. Там он будет представлять себя экспертом по Украине. На него завязано какое-то количество людей, поэтому он будет координировать протестные акции, некоммерческие организации на Украине, будет оператором, который несет деньги. Он рассчитывает, что его американские друзья посадят "на трон", что его будущее будет и на Украине и даже в Грузии, хотя там все гораздо сложнее", — отметил политолог.

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