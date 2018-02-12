Политолог: глава МИД Нидерландов испугался конфуза на встрече с Лавровым

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра признался, что солгал про встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой неоднократно говорил с 2014 года. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров прокомментировал это признание.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра в интервью газете Volkskrant признался, что солгал про присутствие на даче Владимира Путина в 2006 году.

Зейлстра утверждал, что на этой встрече президент якобы говорил о притязаниях России на территорию других государств. О поездке на дачу Путина Зейлстра неоднократно говорил с 2014 года.

В интервью изданию министр заявил, что не слышал лично, чтобы Путин называл Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России".

Зейлстра рассказал, что пошел на обман, чтобы защитить информатора, который "присутствовал при этих словах".

"Потому что это могло иметь последствия для него или для его компании", – добавил министр.

Об обмане Зейлстра проинформировал премьер-министра Марка Рютте несколько недель назад. Рютте назвал решение главы МИД "неразумным", однако подчеркнул, что Зейлстра сохранит пост.

"Речь не идет о фейковых новостях, потому что он хотел защитить источник (информации – ред.). Я думаю, он заслуживает доверия, содержание рассказа не оспаривается", – цитирует Рютте Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

При этом оппозиционные партии с такой позицией не согласны. Они раскритиковали Зейлстру и потребовали обсудить инцидент в парламенте до встречи главы МИД с российским коллегой Сергеем Лавровым. По данным СМИ, визит Зейлстры в Москву запланирован на 13 февраля.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение, что эта встреча и стала причиной саморазоблачений Зейлстры.

"Зейлстра признался в том, что соврал, поскольку ему предстоит первая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и он явно испугался конфуза, который возможен по итогам этой встречи. Зейлстра побоялся, что ему будут заданы неудобные вопросы даже не от российских журналистов, а от голландских или других западных", – сказал Игорь Шатров.

В то же время, по его словам, подобные признания – позитивный сигнал.

"Я бы позитивно относился к его признаниям, поскольку это означает, что репутация еще чего-то стоит в Европе. Потому что по последним событиям, которые мы наблюдаем и в Сирии, и в отношении Олимпиады, и по иного рода заявлениям западных политиков, они лгут и не краснеют. Зейлстра тоже мог бы действовать в этом ключе. Но что-то его заставило изменить свою прежнюю позицию. Надеюсь, что не только ожидание конфуза. Наверное, что-то большее. Он увидел последствия, почувствовал, что доверие к нему – как к переговорщику с российской стороны отсутствовало бы. На примере этого случая интересно было бы исследовать, какими источниками пользуются в Европе при принятии серьезных геополитических решений", – отметил политолог.

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