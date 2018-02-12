Политолог: Саакашвили на Украине, мягко говоря, "всех достал"

В МВД Украины подтвердили задержание экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, СМИ сообщают о его возможной депортации. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов прокомментировал ситуацию.

Член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил РИА Новости, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задержан в Киеве.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко в понедельник, 12 февраля, сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить с Украины.

"Да, его (Саакашвили – ред.) действительно задержали в этом ресторане", – сказал Геращенко РИА Новости.

При этом он назвал Саакашвили "вредным для украинского общества".

О том, что Саакашвили после задержания могут депортировать в Европу, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

"Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", – цитирует источника издание. По его словам, процедуры по высылке не займут много времени.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что задержание и возможная депортация Саакашвили лично его не удивляют.

"Все это неудивительно, учитывая личность этого персонажа. Но хочу отметить, что за свою не очень долгую деятельность на Украине в качестве украинского функционера, губернатора и гражданина товарищ Саакашвили нажил себе огромное количество врагов. Достаточно вспомнить его перепалку с министром внутренних дел (Арсеном Аваковым) на заседании правительства. Эти кадры облетели весь интернет. Поэтому я ничему не удивлюсь. То, что Саакашвили там всех, мягко выражаясь, достал – это совершенно точно", – сказал Алексей Мартынов.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

Генпрокурор страны Юрий Луценко ранее не исключал, что если суд признает, что Саакашвили не имеет права на политическое убежище на Украине, возникнет несколько возможностей для него. По словам Луценко, первая – добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу – то есть, Польшу.

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