Политический аналитик: украинцы сами разрушают свою страну

Украинский журналист сравнил Киев с "негритянским Гарлемом". Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что беззаконие царит в украинском государстве с момента прихода нынешней власти.

Журналист украинского издания "Капитал" Вячеслав Чечило рассказал об обострении криминальной ситуации в стране за последние 30 лет.

В частности, Чечило рассказал об убийстве одесского шеф-повара, совершенном контрактником ВСУ. По данным журналиста, военнослужащий напал на мужчину с ножом после того, как тот сделал ему замечание "о некорректном поведении" из-за попытки влезть в маршрутку без очереди.

Журналист отметил, что подобные трагедии происходят из-за того, что украинцы не понимают, насколько криминальную страну они построили после распада Советского Союза.

"Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве", – написал Чечило на своей странице в Facebook.

В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко высказал мнение, что беззаконие царит в украинском государстве с момента прихода нынешней власти.

"В Гарлеме есть хоть какие-то законы, которые соблюдаются. На Украине каждый себе выбирает, какие законы ему соблюдать, а какие нет. Тут удивительно то, что привело к такому сравнению. Журналист пишет об убитом одессите. А то, что в Одессе 2 мая 2014 года украинские националисты заживо сожгли десятки людей, это не волнует этого журналиста? То есть украинцы уже поделили всех на людей и не людей в юридическом смысле. Украина, конечно, когда-нибудь станет правовым государством, я в это верю. Но это будет тогда, когда начнут наказывать реальных преступников, когда пойдут аресты и реальные сроки тех, кто сжигал одесситов. Вот тогда я начну верить в то, что Украина начала "лечиться", и "похмелье" у нее прошло", – сказал Руслан Осташко.

Однако пока этого не происходит, отметил он.

"Люди сами разрушают свою страну, занимаются уничтожением того достояния, которое досталось Украине после развала Советского Союза. Ведь в то время Украина была самой перспективной советской республикой. И как там этим распорядились? И так будет продолжаться до тех пор, пока экономическая ситуация не развалит Украину на несколько частей. Сейчас на Украине нет ничего, кроме внешних символов: нет ни экономики, ни армии, ни промышленности", – заключил Руслан Осташко.

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