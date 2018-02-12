Политолог: бойкот ЧМ-2018 украинским ТВ – это большая глупость

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом в интервью правительственной газете "Урядовый курьер" сообщил директор НОТУ Зураб Аласания.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал сограждан не ездить в Россию на чемпионат. Он также признался, что его ведомство "сделало все", чтобы турнир не состоялся, однако в силу "ограниченных возможностей" не сумело достичь цели.
Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что у украинцев и так немного поводов для радости, и сейчас их пытаются лишить еще одного.
"На этом чемпионате будут представлены лучшие команды мира. Поэтому, принимая решение не транслировать этот Чемпионат мира по футболу, украинская власть всего-навсего лишает колоссального удовольствия жителей своей страны. И это при том, что у них (украинцев – ред.) и так немного поводов для радости. Многие болеют кто за Испанию, кто за Англию. Лишать возможности посмотреть такое шоу, футбол высочайшего уровня, который бывает раз в несколько лет – это совершенно неумно. И непонятно, кому они (украинские власти – ред.) делают в данном случае хуже. Подобная акция со стороны украинских властей – отказ от трансляции матчей – это большая глупость", – сказал Александр Дудчак.
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