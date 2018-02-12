Политолог: бойкот ЧМ-2018 украинским ТВ – это большая глупость

Украинское телевидение объявило бойкот Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что Киев пытается лишить украинцев даже такой радости, как просмотр футбольных матчей.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом в интервью правительственной газете "Урядовый курьер" сообщил директор НОТУ Зураб Аласания.

"Мы отказываемся его (ЧМ-2018 – ред.) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ были куплены еще до 2013 года. Это трудное решение", – сказал Аласания. При этом он отметил, что под влиянием НОТУ, которой принадлежат каналы "UA:Перший" и "UA:Культура", другие телекомпании тоже собираются отказаться от освещения ЧМ-2018.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал сограждан не ездить в Россию на чемпионат. Он также признался, что его ведомство "сделало все", чтобы турнир не состоялся, однако в силу "ограниченных возможностей" не сумело достичь цели.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что у украинцев и так немного поводов для радости, и сейчас их пытаются лишить еще одного.

"На этом чемпионате будут представлены лучшие команды мира. Поэтому, принимая решение не транслировать этот Чемпионат мира по футболу, украинская власть всего-навсего лишает колоссального удовольствия жителей своей страны. И это при том, что у них (украинцев – ред.) и так немного поводов для радости. Многие болеют кто за Испанию, кто за Англию. Лишать возможности посмотреть такое шоу, футбол высочайшего уровня, который бывает раз в несколько лет – это совершенно неумно. И непонятно, кому они (украинские власти – ред.) делают в данном случае хуже. Подобная акция со стороны украинских властей – отказ от трансляции матчей – это большая глупость", – сказал Александр Дудчак.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. Сборная Украины на ЧМ-2018 не прошла: в последнем матче отборочной группы она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.

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