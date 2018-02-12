Эксперт: понятие "банковская тайна" пора относить к разряду мемуаров

Еврокомиссар заявил о ликвидации в ЕС банковской тайны. Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik отметил, что для государственных органов это уже давно состоявшийся факт.

В Европе больше нет банковской тайны, о любом открытом, например, в Швейцарии, счете сразу становится известно налоговым органам, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", – заявил еврокомиссар, выступая на канале France2.

Он также напомнил, что договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) ранее одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы стран союза должны были начать автоматически обмениваться информацией не позднее второй половины 2017 года. Под автоматический обмен информацией налоговыми службами подпали проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов, а также сведения об остатках на счетах.

В начале февраля еврокомиссар по финансам Пьер Московиси заявлял, что, несмотря на отсутствие европейских стран в одобренном ЕС в начале года "черном списке" налоговых гаваней, в Европе все еще остаются "черные дыры" в сфере налогового администрирования.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов отметил, что для государственных органов ликвидация банковской тайны – это уже давно состоявшийся факт.

"Все, кто контактирует с банковским сектором экономики, знают, что банки предоставляют полную информацию по требованию государственных органов или регулятора. Первой по этому пути пошла Швейцария несколько лет назад, после того как Swiss Bank был оштрафован американскими властями на сотни миллионов долларов. Для всех остальных это было знаковым моментом", – сказал Павел Нефидов.

По его словам, банковскую тайну пора относить к разряду мемуаров.

"Офшоров, как таковых, уже практически не осталось. После того как Швейцария, а за ней другие юрисдикции, такие как Кипр, стали "прозрачными", это стало вопросом времени: Панама и все остальные так же быстро встали в строй. Поэтому сейчас банковскую тайну надо относить к разряду мемуаров. Существует достаточно эффективная система взаимоотношений налоговиков большинства стран мира, чтобы обмениваться информацией об открытых счетах и транзакциях по этим счетам. Так что мы живем в доме с прозрачными стенами", – отметил эксперт.

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