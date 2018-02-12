Эксперт: Марин Ле Пен делает "удачный ход"

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен объявила о предстоящем переименовании партии. Эксперт Павел Тимофеев в эфире радио Sputnik предположил, зачем это нужно руководству фронта.

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен объявила о предстоящей смене названия партии. "Ребрендинг" позволит собрать больше голосов на президентских выборах в 2022 году. Об этом политик рассказала в эфире программы Le Grand Rendez-vous на канале Europe 1.

Ле Пен не уточнила, какое у ее блока будет новое имя. В то же время политик подчеркнула, что партия не отказывается от своих взглядов.

"Мы не отказываемся ни от чего – мы открываем новую главу в нашей истории", – заявила она.

Также Ле Пен добавила, что хочет преобразовать "Национальный фронт" в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции.

Седьмого мая 2017 года прошел второй тур выборов президента Франции, на которых основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев предположил, зачем руководству "Национального фронта" понадобилось переименование партии.

"Безусловно, смена названия – это достаточно известный ход, который не раз использовали политики в разных странах. Я думаю, что этот ход, как минимум, удачен тем, что он привлекает внимание к партии, вводит это событие в медиапространство, заставляет об этом говорить. Но, по большому счету, сам по себе ребрендинг ничего не меняет, потому что все решают, прежде всего, люди, которые находятся у руля партии. И, во вторую очередь, программа партии. Я, конечно же, не знаю, что будет с изменением программы, а это заявление Марин Ле Пен я рассматривал бы в рамках долгосрочной борьбы за президентское кресло в следующем политическом цикле. И наверняка от нее стоит ожидать новых информационных поводов", – уверен Павел Тимофеев.

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