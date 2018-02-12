Политолог: Украина по криминалу – "негритянский Гарлем"? Не совсем

В Киеве сравнили Украину с "негритянским Гарлемом". Политолог Ростислав Ищенко считает подобное сравнение несколько некорректным. Свою позицию он объяснил в эфире радио Sputnik.

Журналист украинского издания "Капитал" Вячеслав Чечило рассказал об обострении криминальной ситуации в стране за последние 30 лет.

В частности, Чечило рассказал об убийстве одесского шеф-повара, совершенном контрактником ВСУ. По данным журналиста, военнослужащий напал на мужчину с ножом после того, как тот сделал ему замечание "о некорректном поведении" из-за попытки влезть в маршрутку без очереди.

Журналист отметил, что подобные трагедии происходят из-за того, что украинцы не понимают, насколько криминальную страну они построили после распада Советского Союза.

"Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве", – написал Чечило на своей странице в Facebook.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что сравнение Украины с Гарлемом несколько некорректно.

"Прежде всего, страна (Украина – ред.) не строится, а разрушается, в отличие, кстати, от Гарлема. В Гарлеме, так или иначе, но все-таки какой-то законный порядок действует. Это район с повышенным уровнем преступности, но, тем не менее, он встроен в нормальную государственную систему. И с преступностью там все-таки борются. А Украина как государство уже не существует, это "дикое поле". И то, что там происходит, это даже не преступления, не нарушение закона, потому что в условиях отсутствия законов, в условиях беззакония закон нарушить невозможно", – сказал Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что рост криминала на Украине может затронуть и соседние страны, например, Европу.

"Понятно, что в условиях развала государственности, уничтожения экономики украинцы поедут в Европу тоже. Поедут в первую очередь в поисках работы, и понятно, что там и криминальные элементы окажутся", – считает политолог.

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