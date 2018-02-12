Военный эксперт рассказал о модернизации штурмовика Су-25

Обновленный Су-25 стал неуязвим для зенитных ракет, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что модернизация штурмовика – это закономерный результат боевых действий в Сирии.

На вооружение скоро заступит новая модификация штурмовика Су-25СМ3, который стал неуязвимым для ракетных ударов ПЗРК, пишет "Российская газета".

Отмечается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась. В России удалось создать комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле, когда 8 октября 2016 года вертолет остался невредимым после обстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой. С помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет сокрушительный удар по обозначенной цели даже при ограниченной видимости.

Сообщается, что штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".

Третьего февраля 2018 года в Идлибе был сбит российский самолет Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался, но геройски погиб, сражаясь с террористами.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что модернизация Су-25 – это закономерный результат боевых действий штурмовиков в Сирии.

"Стало понятно, что самолет нуждается в усовершенствовании: в более точном прицеливании по объектам, в возможности отбиваться от переносных зенитно-ракетных комплексов, которые бьют по двигателям, летят на тепловое излучение. Самолет должен находиться на высоте свыше пяти тысяч метров и оттуда более точно наносить удары по боевикам. Такую аппаратуру сейчас устанавливают. Думаю, все самолеты, которые находятся на территории Сирии, будут оснащены этими приборами. Кроме того, на Су-25 будут устанавливать приборы, которые покажут летчику, что он находится в зоне обстрела, что по нему ведут огонь. Это тоже очень важно – чтобы летчик понимал, что он не один в небе. Думаю, что после установки аппаратуры на самолете риск быть сбитым ПЗРК намного уменьшится", – сказал Виктор Литовкин.