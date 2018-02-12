Эксперт объяснил, почему Израиль в Сирии может рассчитывать лишь на Россию

На севере Израиля наблюдается наиболее сильное обострение ситуации между Тель-Авивом, Дамаском и Тегераном, и без посредника все станет значительно хуже, передает испанская телекомпания RTVE со ссылкой на израильского аналитика Офера Зальцберга.
"Я считаю, что Россия – единственная держава в Сирии, которая располагает возможностями для приведения сторон к взаимопониманию, чтобы сократить риски более крупной конфронтации", – заявил он.
Схожее мнение выразил заместитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по дипломатическим вопросам и экс-посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Орен. Согласно политику, США не способны быть посредником между этими тремя странами.
"Американская часть уравнения – предоставлять нам поддержку, (однако у США сейчас) почти нет рычагов влияния на месте. Америка не вкладывалась в Сирию. Она не в игре", – заявил Орен агентству Bloomberg.
В субботу израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв истребитель F-16. Экипаж самолета катапультировался над своей территорией. За следующий налет, как заявили израильские военные, под Дамаском были уничтожены 12 сирийских и иранских военных целей, среди которых батареи ПВО.
По словам начальника штаба ВВС Израиля Томера Бара, субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года.
Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik объяснил, почему Россия – единственная страна, на которую теоретически можно рассчитывать в урегулировании израильско-иранских противоречий в Сирии.
"Единственная страна, которая может хоть как-то влиять на Иран на сирийской площадке – это Россия, и Израиль это прекрасно понимает. У США полностью конфронтационные, если не сказать хуже, отношения с Ираном, и поэтому влиять на Тегеран они не могут. А учитывая ту огромную работу, которая была проделана Россией в Сирии, учитывая ее ведущую роль в разгроме ИГ*, Израиль прекрасно понимает, что и авторитет, и возможности России здесь максимальны, и поэтому можно рассчитывать на взаимодействие и согласование тех или иных чувствительных вопросов только с Россией", – сказал Владимир Фитин.
По его словам, в этой ситуации ожидания, которые возлагают стороны конфликта на Россию, понятны.
"Россию они пытаются позиционировать в качестве основного посредника между Израилем с одной стороны, Ираном и правительством Сирии – с другой… Они ждут, что Россия, учитывая ее отношения с Ираном, и авторитет на Ближнем Востоке в целом, сможет оказать содействие ", – считает Владимир Фитин.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.