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Эксперт объяснил, почему Израиль в Сирии может рассчитывать лишь на Россию

12:3712.02.2018
(обновлено: 12:38 12.02.2018)
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС ИзраиляИстребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Последнее противостояние с сирийской ПВО в израильской армии назвали самым масштабным за десятилетия. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Владимир Фитин.

На севере Израиля наблюдается наиболее сильное обострение ситуации между Тель-Авивом, Дамаском и Тегераном, и без посредника все станет значительно хуже, передает испанская телекомпания RTVE со ссылкой на израильского аналитика Офера Зальцберга. 

Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: за один день авторитет России на Ближнем Востоке вырос в разы
По мнению эксперта, единственным возможным кандидатом на роль посредника, который поможет избежать сторонам полномасштабного военного конфликта, является Россия.

"Я считаю, что Россия – единственная держава в Сирии, которая располагает возможностями для приведения сторон к взаимопониманию, чтобы сократить риски более крупной конфронтации", – заявил он.

Схожее мнение выразил заместитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по дипломатическим вопросам и экс-посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Орен. Согласно политику, США не способны быть посредником между этими тремя странами.

"Американская часть уравнения – предоставлять нам поддержку, (однако у США сейчас) почти нет рычагов влияния на месте. Америка не вкладывалась в Сирию. Она не в игре", – заявил Орен агентству Bloomberg.

В субботу израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв истребитель F-16. Экипаж самолета катапультировался над своей территорией. За следующий налет, как заявили израильские военные, под Дамаском были уничтожены 12 сирийских и иранских военных целей, среди которых батареи ПВО.

По словам начальника штаба ВВС Израиля Томера Бара, субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года. 

Вид на Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт о ракетной атаке Израиля по Сирии: это локальное столкновение
Россия призвала все вовлеченные стороны избегать конфликта, проявлять сдержанность и уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и других стран региона.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik объяснил, почему Россия – единственная страна, на которую теоретически можно рассчитывать в урегулировании израильско-иранских противоречий в Сирии.  

"Единственная страна, которая может хоть как-то влиять на Иран на сирийской площадке – это Россия, и Израиль это прекрасно понимает. У США полностью конфронтационные, если не сказать хуже, отношения с Ираном, и поэтому влиять на Тегеран они не могут. А учитывая ту огромную работу, которая была проделана Россией в Сирии, учитывая ее ведущую роль в разгроме ИГ*, Израиль прекрасно понимает, что и авторитет, и возможности России здесь максимальны, и поэтому можно рассчитывать на взаимодействие и согласование тех или иных чувствительных вопросов только с Россией", – сказал Владимир Фитин. 

По его словам, в этой ситуации ожидания, которые возлагают стороны конфликта на Россию, понятны. 

"Россию они пытаются позиционировать в качестве основного посредника между Израилем с одной стороны, Ираном и правительством Сирии – с другой… Они ждут, что Россия, учитывая ее отношения с Ираном, и авторитет на Ближнем Востоке в целом, сможет оказать содействие ", – считает Владимир Фитин. 

*Террористическая организация, запрещенная в России

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