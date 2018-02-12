Эксперт объяснил, почему Израиль в Сирии может рассчитывать лишь на Россию

Последнее противостояние с сирийской ПВО в израильской армии назвали самым масштабным за десятилетия. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Владимир Фитин.

На севере Израиля наблюдается наиболее сильное обострение ситуации между Тель-Авивом, Дамаском и Тегераном, и без посредника все станет значительно хуже, передает испанская телекомпания RTVE со ссылкой на израильского аналитика Офера Зальцберга.

По мнению эксперта, единственным возможным кандидатом на роль посредника, который поможет избежать сторонам полномасштабного военного конфликта, является Россия.

"Я считаю, что Россия – единственная держава в Сирии, которая располагает возможностями для приведения сторон к взаимопониманию, чтобы сократить риски более крупной конфронтации", – заявил он.

Схожее мнение выразил заместитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по дипломатическим вопросам и экс-посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Орен. Согласно политику, США не способны быть посредником между этими тремя странами.

"Американская часть уравнения – предоставлять нам поддержку, (однако у США сейчас) почти нет рычагов влияния на месте. Америка не вкладывалась в Сирию. Она не в игре", – заявил Орен агентству Bloomberg.

В субботу израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв истребитель F-16. Экипаж самолета катапультировался над своей территорией. За следующий налет, как заявили израильские военные, под Дамаском были уничтожены 12 сирийских и иранских военных целей, среди которых батареи ПВО.

По словам начальника штаба ВВС Израиля Томера Бара, субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года.

Россия призвала все вовлеченные стороны избегать конфликта, проявлять сдержанность и уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и других стран региона.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik объяснил, почему Россия – единственная страна, на которую теоретически можно рассчитывать в урегулировании израильско-иранских противоречий в Сирии.

"Единственная страна, которая может хоть как-то влиять на Иран на сирийской площадке – это Россия, и Израиль это прекрасно понимает. У США полностью конфронтационные, если не сказать хуже, отношения с Ираном, и поэтому влиять на Тегеран они не могут. А учитывая ту огромную работу, которая была проделана Россией в Сирии, учитывая ее ведущую роль в разгроме ИГ*, Израиль прекрасно понимает, что и авторитет, и возможности России здесь максимальны, и поэтому можно рассчитывать на взаимодействие и согласование тех или иных чувствительных вопросов только с Россией", – сказал Владимир Фитин.

По его словам, в этой ситуации ожидания, которые возлагают стороны конфликта на Россию, понятны.

"Россию они пытаются позиционировать в качестве основного посредника между Израилем с одной стороны, Ираном и правительством Сирии – с другой… Они ждут, что Россия, учитывая ее отношения с Ираном, и авторитет на Ближнем Востоке в целом, сможет оказать содействие ", – считает Владимир Фитин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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