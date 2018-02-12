Эксперт: идея США "приватизировать" МКС – это "сумасшедший дом"

В Белом доме планируют приватизировать МКС, пишут американские СМИ. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik оценил шансы США реализовать подобные планы.

Белый дом планирует прекратить финансирование Международной комической станции (МКС) с 2025 года, сообщает Fox News.

По словам источника телеканала в NASA, агентство уже прорабатывает план передачи МКС в частный сектор.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США намерена запросить у конгресса 150 млн долларов на будущий налоговый год для "развития коммерческих предприятий и мощностей", необходимых для приватизации МКС.

Россия вывела на орбиту первый элемент Международной космической станции в 1998 году. В проекте участвуют 14 стран, сейчас на борту МКС находятся шесть космонавтов – два россиянина, три американца и японец.

По данным NASA, США тратят на содержание станции около 3-4 млрд долларов в год.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik оценил шансы США реализовать задуманное.

"Это бред. Этого не может быть. Потому что тот, кто приватизирует МКС – компания, группа компаний, что бы они там ни придумали – берет на себя огромные расходы, которые под силу только целому государству. Ни одна из групп компаний таких денег, чтобы поддерживать МКС, не имеет. Кроме того, все коммерческие компании по определению работают только на прибыль, это единственная их цель. А МКС прибыли не приносит, потому что расходы на ее эксплуатацию значительно больше, чем любые возможные доходы. Поэтому это абсолютный "сумасшедший дом". Ничего из этого не получится", – сказал Иван Моисеев.

Он также отметил, что все вопросы, касающиеся МКС, решаются всеми участниками проекта, что может создать дополнительные трудности для США.

"Все серьезные вопросы по МКС, которые касаются функционирования станции, согласуются со всеми участниками, фактически это консенсус. Даже такая простая вещь как доставка на станцию спутников и запуск с МКС – это всегда задействование нескольких стран. Все эти операции тщательно согласуются как с технической точки зрения, так и с политической", – отметил Иван Моисеев.

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