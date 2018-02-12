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Эксперт: идея США "приватизировать" МКС – это "сумасшедший дом"

11:4812.02.2018
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© NASAМеждународная космическая станцияМеждународная космическая станция
© NASA
В Белом доме планируют приватизировать МКС, пишут американские СМИ. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik оценил шансы США реализовать подобные планы.

Белый дом планирует прекратить финансирование Международной комической станции (МКС) с 2025 года, сообщает Fox News

По словам источника телеканала в NASA, агентство уже прорабатывает план передачи МКС в частный сектор.

Президент США Дональд Трамп после подписания директивы по политике, направленной на возвращение американских астронавтов на Луну. 11 декабря 2017
© REUTERS / Carlos Barria
И он сказал: "поехали!", или Как Трамп на Луну собирался
Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США намерена запросить у конгресса 150 млн долларов на будущий налоговый год для "развития коммерческих предприятий и мощностей", необходимых для приватизации МКС.

Россия вывела на орбиту первый элемент Международной космической станции в 1998 году. В проекте участвуют 14 стран, сейчас на борту МКС находятся шесть космонавтов – два россиянина, три американца и японец.

По данным NASA, США тратят на содержание станции около 3-4 млрд долларов в год.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik оценил шансы США реализовать задуманное. 

"Это бред. Этого не может быть. Потому что тот, кто приватизирует МКС – компания, группа компаний, что бы они там ни придумали – берет на себя огромные расходы, которые под силу только целому государству. Ни одна из групп компаний таких денег, чтобы поддерживать МКС, не имеет. Кроме того, все коммерческие компании по определению работают только на прибыль, это единственная их цель. А МКС прибыли не приносит, потому что расходы на ее эксплуатацию значительно больше, чем любые возможные доходы. Поэтому это абсолютный "сумасшедший дом". Ничего из этого не получится", – сказал Иван Моисеев.

Он также отметил, что все вопросы, касающиеся МКС, решаются всеми участниками проекта, что может создать дополнительные трудности для США.

"Все серьезные вопросы по МКС, которые касаются функционирования станции, согласуются со всеми участниками, фактически это консенсус. Даже такая простая вещь как доставка на станцию спутников и запуск с МКС – это всегда задействование нескольких стран. Все эти операции тщательно согласуются как с технической точки зрения, так и с политической", – отметил Иван Моисеев.

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Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Николай Крильонов
Поэтому это абсолютный "сумасшедший дом". Ничего из этого не получится", – сказал Иван Моисеев.
Да, - это если рассуждать здравым умом, а это англосаксы. Они уже додумались до того, что наши ВКС мешают им ИГИЛ в Сирии разгромить, так они еще додумаются до того, что Россия им должна будет платить за то, что они разрешат доставлять на МКС своих космонавтов на российских кораблях.
12:00
12.02.2018
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Elena 7ub.ru
Да что там МКС, пусть сразу Солнечную систему приватизирует...Такое впечатление, что его Скрудж Макдак по утрам консультирует )
12:26
12.02.2018
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