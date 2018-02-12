"Смешное интервью". Политолог о появлении Родченкова в эфире CBS

Телеканал CBS показал в эфире интервью человека, представленного как Григорий Родченков. Это интервью в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Шаповалов.

Американский телеканал CBS показал в программе человека, представленного как информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Родченков, который, по данным СМИ, перенес пластическую операцию, пришел на программу "60 минут" Скотта Пелли в гриме – как было сказано, потому что он опасается за свою жизнь. Также было сказано, что по той же причине он постоянно носит бронежилет.

Родченков в 2016 году рассказал американским СМИ о "допинговой программе" России, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Родченков участвовал в некоторых слушаниях Спортивного арбитражного суда по видеосвязи, его лицо было закрыто экраном.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал свое мнение о появлении предполагаемого Родченкова в эфире CBS в гриме и бронежилете.

"Это очень низкопробная пропаганда. Это говорит о том, что люди, которые придумывают подобные сюжеты, имеют очень нелестное представление об уровне своих зрителей. Ведь представить себе подобного рода ситуацию в реальности очень сложно. И, конечно, в данном случае, это очень некачественный спектакль", – считает Владимир Шаповалов.

По его мнению, столь же неправдоподобны объяснения Родченкова по поводу якобы существовавших в российском спорте допинг-программ.

"Очевидно, что Родченков будет использован до самого последнего предела. И, наверное, это смешное интервью, которое лишний раз дискредитирует и самого Родченкова, и тех людей, которые придумывают для него сюжеты – оно не последнее. И мы увидим еще какие-то шоу, в которых дергают его за ниточки", – полагает Владимир Шаповалов.

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